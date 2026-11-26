« The Body », série disponible sur Netflix depuis le 11 novembre 2026, suit des adolescentes d'un lycée catholique dont la vie bascule après un rituel d'initiation lors de la soirée d'Halloween. Elles sont confrontées à des visions étranges, révélant des tensions entre religion, identité et normes sociales.

Disponible depuis le 11 novembre 2026 sur Netflix, « The Body » plonge dans le quotidien d’adolescentes scolarisées dans un établissement catholique, dont l’existence bascule après un rituel d’initiation. Créée par Quinn Shephard, cette série américaine en huit épisodes mêle thriller psychologique, drame adolescent et phénomènes surnaturels.

L’intrigue de « The Body » se déroule en 2004, au sein d’un lycée catholique où une troupe de danse féminine occupe une place centrale dans la vie de l’établissement. Lors d’une soirée d’Halloween, un rituel organisé pour intégrer une nouvelle recrue tourne au cauchemar. Plusieurs adolescentes commencent alors à être confrontées à d’étranges visions, provoquant une vague de panique qui gagne progressivement leur communauté. Entre secrets, culpabilité religieuse et rivalités, les jeunes femmes doivent affronter les conséquences de cette soirée.

La distribution repose notamment sur Kristina Bogic, qui incarne Anya Butler, une adolescente populaire et cocapitaine de l’équipe de danse, Sara Boustany, dans le rôle d’Elise Zakaria, et Geena Meszaros, qui interprète Lisbeth Anderson, une nouvelle élève en quête d’appartenance. Sofia Wylie, Shirley Chen, Jackson Kelly, Louisa Krause et Nnamdi Asomugha complètent la distribution. Le tournage s’est déroulé dans la province canadienne de l’Ontario, notamment dans des établissements religieux et scolaires.

Une série qui interroge le poids de la religion et des conventions sociales

Derrière son univers horrifique, « The Body » aborde des questions liées à la construction de l’identité, à la sexualité, à la pression sociale et aux contradictions entre les convictions religieuses et les aspirations individuelles. Quinn Shephard, déjà remarquée pour la série « Under the Bridge », s’est notamment inspirée de sa propre adolescence ainsi que de films emblématiques comme « Carrie », « Jennifer’s Body » ou encore « Lolita malgré moi ». La créatrice associe également le récit aux mécanismes de l’hystérie collective, en puisant dans l’imaginaire des procès des sorcières de Salem.

La série bénéficie d’un accueil favorable sur la plateforme spécialisée Rotten Tomatoes, où elle affiche 84 % de critiques positives et un taux de satisfaction du public de 95 % au 25 novembre. Avec cette production, Netflix enrichit son catalogue de fictions adolescentes en associant les codes du drame scolaire à ceux du cinéma d’épouvante. Les huit épisodes, dont la durée varie de 46 minutes à environ une heure, sont intégralement disponibles sur la plateforme, notamment en version française.

Sources citées dans l’article Rotten Tomatoes