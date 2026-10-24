Depuis le 23 octobre 2026 sur Prime Video, « Le Charles » immerge les spectateurs dans une enquête criminelle à bord du porte-avions Charles-de-Gaulle. Réalisée par Julien Despaux, cette série mêle espionnage et tensions géopolitiques, tout en exploitant un cadre authentique grâce à la collaboration de la Marine nationale.

Disponible depuis vendredi 23 octobre 2026 sur Prime Video, « Le Charles » plonge les spectateurs au cœur du célèbre porte-avions nucléaire français. Portée par Alban Lenoir, Élodie Yung et Jacques Gamblin, cette série de six épisodes mêle enquête criminelle, espionnage et tensions géopolitiques. Sa particularité : une grande partie du tournage s’est déroulée à bord du véritable Charles-de-Gaulle, avec la collaboration de la Marine nationale. Une production ambitieuse, également destinée à une diffusion sur M6 en 2027.

Le porte-avions Charles-de-Gaulle devient le théâtre d’une enquête criminelle particulièrement inquiétante. Dans cette nouvelle fiction réalisée par Julien Despaux, le bâtiment de la Marine nationale prend la mer pour une mission stratégique en Méditerranée orientale, dans un contexte de fortes tensions internationales. Mais peu après son départ, une militaire est retrouvée morte et une autre membre de l’équipage disparaît mystérieusement. Alors que les opérations militaires doivent se poursuivre, un enquêteur, Paul Fischer, incarné par Alban Lenoir, est envoyé à bord pour élucider l’affaire. La découverte d’une nouvelle victime transforme progressivement le navire en véritable huis clos, où chacun peut devenir suspect. Entre les manœuvres aéronavales, les enjeux de défense et les rivalités internes, la série développe une intrigue qui associe suspense policier et thriller militaire.

Pour donner vie à cette histoire, la production s’appuie sur une distribution réunissant plusieurs visages connus du cinéma et de la télévision française. Alban Lenoir, notamment remarqué dans Balle perdue, partage l’affiche avec Élodie Yung, qui interprète une officière supérieure du bâtiment, tandis que Jacques Gamblin incarne le commandant du porte-avions. Constance Labbé et Patrick Mille complètent notamment le casting. Créée par Henri Debeurme, Mathilde Arnaud et Yoann Legave, la série comprend six épisodes de 52 minutes. Le projet repose sur un environnement rarement exploité dans la fiction française : celui d’un bâtiment militaire accueillant environ 2 000 membres d’équipage, où les espaces de vie, les installations techniques et les opérations aériennes imposent des contraintes permanentes. Cette organisation particulière renforce la dimension de huis clos, puisqu’il est impossible pour les personnages de quitter librement le navire au cours de leur mission.

Un tournage exceptionnel sur le véritable porte-avions français

L’un des principaux atouts du Charles réside dans ses conditions de production. Après avoir obtenu l’autorisation du ministère des Armées, les équipes de tournage ont pu embarquer sur le véritable porte-avions Charles-de-Gaulle en novembre 2025, alors que celui-ci poursuivait ses activités militaires. Une trentaine de techniciens et plusieurs comédiens ont participé à ces prises de vues, organisées autour des contraintes opérationnelles du bâtiment. Les équipes devaient régulièrement modifier leur planning, certaines zones devenant temporairement inaccessibles en raison des exercices ou des impératifs de sécurité. Des militaires ont également accompagné les acteurs pour leur transmettre les gestes techniques, les procédures et les codes propres à la Marine nationale. Selon les informations communiquées par la production, environ 70 % des séquences ont été réalisées en décors naturels, y compris sur d’autres bâtiments militaires, tandis que plusieurs espaces ont dû être reconstruits en studio. Ce choix permet notamment de montrer les décollages et appontages des Rafale ainsi que la vie quotidienne des marins avec un réalisme difficile à reproduire entièrement en décor artificiel.

Au-delà de son intrigue, Le Charles représente également un projet stratégique pour Prime Video et M6. Produite par Next Episode, société du groupe UGC, la fiction bénéficie d’une première exposition sur la plateforme d’Amazon, où les six épisodes sont disponibles depuis le 23 octobre, avant une programmation annoncée sur M6 en 2027. Ce calendrier permet aux deux diffuseurs de valoriser une même production auprès de publics différents. Pour Prime Video, la série enrichit son catalogue français avec un thriller d’action disposant d’un décor spectaculaire et d’une distribution reconnue. Pour M6, elle constitue un programme événementiel susceptible de trouver sa place en première partie de soirée. Le projet témoigne aussi de l’intérêt croissant des productions françaises pour des univers jusqu’ici davantage associés aux grandes séries internationales. Avec son enquête criminelle en pleine mer, ses opérations militaires et ses tensions géopolitiques, Le Charles entend ainsi proposer une expérience immersive au cœur d’un des symboles les plus impressionnants de la puissance navale française.