Florence, les Pouilles, Oslo : Transavia élargit les horizons pour l’été 2027

Transavia France annonce l'ajout de nouvelles liaisons internationales pour l'été 2027, reliant Florence, Bari, Tirana et Oslo depuis Paris, Marseille et Nantes. Ces ouvertures s'inscrivent dans une stratégie visant à diversifier l'offre de la compagnie, mettant l'accent sur des destinations méditerranéennes et nordiques tout en facilitant les voyages depuis les régions.

Transavia France enrichit son programme estival avec de nouvelles liaisons internationales. Les voyageurs pourront rejoindre Florence depuis Paris-Orly, tandis que Marseille bénéficiera de dessertes vers Bari, dans les Pouilles, et Tirana, en Albanie. Nantes sera également reliée à Oslo. Ces ouvertures renforcent une offre qui associe destinations méditerranéennes et escapades urbaines, avec une place importante accordée aux départs depuis les régions.

Florence constitue l’une des nouveautés marquantes pour les voyageurs parisiens. La compagnie affiche actuellement des billets à partir de 99 euros l’aller simple vers la capitale toscane. Au départ de Marseille, les tarifs présentés commencent à 72 euros pour Bari et à 33 euros pour Tirana. La liaison Nantes–Oslo est proposée à partir de 57 euros. Ces montants correspondent au tarif Basic, selon les disponibilités, et excluent les frais de bagages et les services annexes. Ils ne représentent donc pas nécessairement le coût complet du voyage.

Les aéroports régionaux au cœur du développement

Cette extension illustre la volonté de la filiale à bas coûts d’Air France-KLM de diversifier son réseau au-delà de Paris-Orly. Depuis Marseille, Bari ouvre un accès direct aux Pouilles, tandis que Tirana élargit les possibilités de séjour dans les Balkans. À Nantes, Oslo apporte une destination nordique à une offre largement tournée vers les vacances au soleil. Pour les passagers concernés, ces liaisons peuvent simplifier l’organisation d’un séjour en évitant une correspondance ou un déplacement vers un autre aéroport.

Transavia avait déjà ouvert une première partie des réservations pour l’été 2027, couvrant des départs entre avril et juin vers une centaine de destinations. La compagnie cherche ainsi à capter les voyageurs qui préparent tôt leurs vacances de Pâques et les ponts de mai. Pour comparer les nouvelles dessertes, les dates disponibles, les horaires et le prix avec les options souhaitées seront aussi déterminants que le tarif d’appel. L’élargissement du réseau offre davantage de choix, mais l’intérêt de chaque liaison dépendra du calendrier proposé et du budget final du séjour.