Orange investit dans un câble sous-marin géant pour connecter l’Europe aux centres de données de l’IA

Orange s'engage dans le projet de câble sous-marin "Pisces" pour relier l'Europe à l'Irlande, avec un investissement de 180 millions d'euros. Cette infrastructure de 3 125 km vise à renforcer les communications et à diversifier les routes de données numériques, répondant aux besoins croissants liés à l'intelligence artificielle et à la sécurité des communications.

Orange participe à un nouveau projet d’infrastructure numérique destiné à renforcer les communications entre l’Europe continentale et l’Irlande. Présenté mercredi 14 octobre 2026, ce câble sous-marin baptisé « Pisces » doit relier quatre pays européens : l’Irlande, la France, l’Espagne et le Portugal. Long de 3 125 kilomètres, il permettra d’acheminer des volumes considérables de données numériques, notamment vers les centres informatiques utilisés par les grandes entreprises technologiques. Son entrée en service est prévue au début de l’année 2029. Le projet est développé avec le fonds d’investissement britannique Equitix et le spécialiste irlandais des câbles sous-marins McMahon Design and Management.

Cette nouvelle infrastructure répond à l’augmentation rapide du trafic numérique liée au développement de l’intelligence artificielle, du stockage à distance et des services informatiques en ligne. L’Irlande occupe une place stratégique dans cet écosystème grâce à la présence de nombreux centres de données exploités par les grands groupes technologiques internationaux. Jusqu’à présent, une grande partie des communications entre l’île et le continent européen transitait par le Royaume-Uni. La nouvelle liaison doit permettre de diversifier ces itinéraires et de renforcer la continuité des services en cas de perturbation sur les réseaux existants.

Un investissement stratégique de 180 millions d’euros

Le projet représente un investissement estimé à 180 millions d’euros, comprenant une contribution européenne de plus de 67 millions d’euros. Sa fabrication sera confiée au groupe français Alcatel Submarine Networks, tandis que la pose en mer doit être réalisée en 2028 par un navire d’Orange Marine. Le câble comprendra seize paires de fibres optiques, permettant de répondre à la croissance des besoins en capacité de transmission. Pour Orange, cette opération constitue également une manière de renforcer son positionnement dans les infrastructures internationales, un secteur essentiel au fonctionnement des plateformes numériques, des services de streaming et des entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle.

Au-delà des performances techniques, cette nouvelle liaison répond à des enjeux de souveraineté et de sécurité. Les câbles sous-marins transportent l’essentiel des communications intercontinentales et constituent des infrastructures particulièrement sensibles. Les incidents survenus ces dernières années, notamment en mer Baltique, ont renforcé les préoccupations européennes concernant leur protection. En développant de nouveaux itinéraires, les opérateurs cherchent à limiter les risques d’interruption et à réduire la dépendance à certains points de passage. Avec Pisces, Orange participe ainsi à la transformation du réseau numérique européen, dont la capacité et la résilience deviennent des enjeux économiques et stratégiques majeurs.