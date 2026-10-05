Bosnie-Herzégovine : des élections générales sous haute tension ethnique

Les élections générales en Bosnie-Herzégovine se sont conclues avec une forte mobilisation autour des partis ethnonationalistes, qui semblent reconduits à leurs postes. Malgré l'absence de Milorad Dodik, son influence se maintient, exacerbant les tensions ethniques dans un pays aux aspirations européennes bloquées par des dissensions internes.

Les bureaux de vote ont fermé dimanche soir en Bosnie-Herzégovine, où quelque 3,4 millions d’électeurs étaient appelés à renouveler les membres de la présidence tripartite et les institutions des deux entités semi-autonomes du pays. Les premières tendances dessinent une reconduction des partis ethnonationalistes.

La Bosnie-Herzégovine a tenu dimanche ses élections générales, dans un pays toujours structuré par les clivages ethniques hérités de la guerre de 1992-1995 et des accords de Dayton qui y ont mis fin. Les électeurs étaient invités à se prononcer à plusieurs niveaux : membres de la présidence collégiale, parlementaires fédéraux, et dirigeants des deux entités que sont la Fédération croato-bosniaque et la Republika Srpska.

Dès les premières tendances, trois candidats prenaient la tête pour les sièges présidentiels correspondant à leur communauté respective : la nationaliste serbe Zeljka Cvijanovic, le modéré bosniak Denis Becirovic et la nationaliste croate Darijana Filipovic. Ce scrutin à plusieurs étages reflète l’architecture institutionnelle complexe mise en place par les accords de Dayton, qui ont divisé le pays selon des lignes ethniques pour mettre fin au conflit.

La figure la plus commentée de ce scrutin n’y figurait pourtant pas en tant que candidat. Milorad Dodik, ancien président de la Republika Srpska et chef du parti nationaliste serbe SNSD, est frappé d’une interdiction d’exercer toute fonction publique pendant six ans, après sa condamnation pour avoir défié le Haut représentant international chargé de superviser la mise en œuvre des accords de paix. Malgré cette mise à l’écart judiciaire, Dodik a pesé de tout son poids sur la campagne, soutenant notamment la candidature de Savo Minic à la présidence de la Republika Srpska. Dimanche soir, depuis Banja Luka, il a proclamé la victoire de son camp. «Nous avons gagné», a-t-il déclaré devant ses partisans, affirmant que le SNSD conservait le siège serbe à la présidence et maintenait son emprise sur la Republika Srpska.

Dodik, qui vient de rentrer d’une visite à Moscou où il a rencontré Vladimir Poutine, ne cache pas ses ambitions sécessionnistes ni son orientation pro-russe et pro-serbe. Lors du dernier meeting de campagne vendredi, il avait déclaré que «la Bosnie-Herzégovine est morte, c’est un pays impossible». Une rhétorique qui tranche avec le discours du président bosniak sortant Denis Becirovic, qui a fait de l’intégration européenne et atlantique l’axe central de sa campagne.

La Bosnie-Herzégovine a obtenu le statut de candidat à l’adhésion à l’Union européenne en 2022, mais l’ouverture effective des négociations reste suspendue à la mise en œuvre de réformes substantielles, notamment dans le domaine judiciaire et la lutte contre la corruption. Le blocage politique chronique, entretenu par les partis dominants des deux entités qui paralysent régulièrement le gouvernement central, constitue l’un des principaux obstacles à cette perspective.

La population du pays se répartit entre une majorité de Bosniaques musulmans (environ la moitié), des Serbes orthodoxes (31 %) et des Croates catholiques (15 %). Si le pays n’a pas connu de violence depuis la fin de la guerre, les formations ethnonationalistes continuent d’alimenter les divisions, face à des coalitions d’opposition multiethniques menées par le Parti social-démocrate qui tentent de proposer une alternative à ce découpage communautaire.