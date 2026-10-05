Brésil : Flavio Bolsonaro en tête des premières dépouillements face à Lula

Lors du scrutin présidentiel brésilien, Flavio Bolsonaro devance légèrement Lula avec 51 % des voix lors des premiers dépouillements, mais un second tour est probable. Les deux candidats, aux ambitions opposées, s'affrontent dans un climat de forte polarisation, avec des accusations de désinformation et des enjeux politiques majeurs en jeu.

Le Brésil a voté dimanche pour élire son président, dans un scrutin très serré entre le chef de l’État sortant Luiz Inácio Lula da Silva et le sénateur Flavio Bolsonaro. Les premiers résultats partiels placent le candidat de droite en avance, mais un second tour reste probable.

Avec 10 % des bulletins dépouillés, Flavio Bolsonaro recueillait 51 % des suffrages contre 40,8 % pour Lula, selon les chiffres publiés en temps réel par le Tribunal électoral supérieur brésilien. Ces données très partielles ne préjugent pas du résultat final, d’autant que les sondages réalisés avant le scrutin créditaient les deux candidats d’une intention de vote quasi identique, autour de 45-46 %.

Aucun des deux favoris ne devrait franchir le seuil des 50 % nécessaire pour l’emporter dès le premier tour. Un second tour est donc attendu le 25 octobre, où les dernières projections donnaient Bolsonaro légèrement devant Lula, 44 % contre 42 %.

Lula, 80 ans, brigue un quatrième mandat présidentiel non consécutif sous les couleurs du Parti des travailleurs. Lors de son dernier meeting à São Paulo, qui a rassemblé quelque 150 000 personnes selon les organisateurs, il a appelé à « battre l’extrême droite », présentant ce scrutin comme un choix entre « le régime démocratique et la barbarie ». Son bilan repose sur des programmes sociaux, le développement financé par l’État et la redistribution des revenus.

En face, Flavio Bolsonaro, 45 ans, sénateur de Rio de Janeiro depuis 2019, a axé sa campagne sur la sécurité, les baisses d’impôts et la dénonciation du coût de la vie sous la présidence Lula, qu’il qualifie d’« incompétent ». Lors d’un défilé à moto dans la banlieue de São Paulo la veille du scrutin, il a brandi le portrait de son père devant une foule scandant « mito » — « légende » en portugais, surnom donné à Jair Bolsonaro par ses partisans.

L’ombre de l’ancien président plane sur toute la campagne. Jair Bolsonaro purge actuellement une peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d’État après sa défaite face à Lula en 2022, un scrutin remporté par seulement 1,8 point d’écart. Flavio a promis de le gracier s’il accède à la présidence. L’équipe de Lula a exploité les liens entre les Bolsonaro et Donald Trump, qui a imposé l’an dernier des droits de douane de 50 % sur les importations brésiliennes en réaction au procès pour coup d’État, qualifié de « chasse aux sorcières » par le président américain. Trump a déclaré suivre le scrutin « de très près » sans pour autant apporter son soutien officiel au sénateur.

Flavio Bolsonaro se présente comme « plus modéré » que son père, tout en reconnaissant que ce dernier reste « ma boussole, mon point de référence ». Les deux partagent néanmoins des positions communes sur l’assouplissement du contrôle des armes à feu et le scepticisme face aux causes humaines du changement climatique. Le sénateur est par ailleurs visé par une enquête pour corruption, blanchiment d’argent et fraude fiscale liée au financement d’un film biographique sur son père, des accusations qu’il rejette.

La campagne s’est déroulée dans un climat de forte polarisation, marqué par des opérations de désinformation des deux côtés, avec la diffusion massive de vidéos et d’images générées par intelligence artificielle sur les réseaux sociaux. Les 160 millions d’électeurs inscrits étaient également appelés à choisir des gouverneurs, des sénateurs et des députés.