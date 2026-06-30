Salvador : Bukele vise un troisième mandat après une réforme constitutionnelle controversée

Le président salvadorien Nayib Bukele s’est inscrit pour obtenir l’investiture de son parti en vue de l’élection présidentielle de 2027, ouvrant la voie à une candidature pour un troisième mandat. Cette démarche intervient après une réforme constitutionnelle adoptée par ses alliés au Congrès, permettant désormais une réélection potentiellement indéfinie.

L’annonce a été faite dimanche par le chef du parti au pouvoir, Nuevas Ideas. Elle confirme les ambitions politiques de Nayib Bukele, déjà en fonction et figure centrale de la vie politique salvadorienne depuis plusieurs années.

Cette évolution institutionnelle marque un tournant majeur pour le Salvador, où la Constitution limitait auparavant le nombre de mandats présidentiels. Les modifications adoptées par le Parlement, dominé par les soutiens du chef de l’État, ont supprimé ces restrictions, ouvrant la possibilité à une prolongation de son maintien au pouvoir.

Nayib Bukele s’était déjà imposé comme une personnalité politique influente en Amérique centrale, notamment grâce à sa politique sécuritaire et à son contrôle étendu des institutions. Ses partisans estiment qu’il a permis une amélioration de la sécurité dans le pays, tandis que ses détracteurs dénoncent un affaiblissement progressif des contre-pouvoirs.

Cette nouvelle étape politique devrait encore alimenter les débats sur la concentration du pouvoir au Salvador et sur l’équilibre démocratique dans le pays. L’élection présidentielle de 2027 s’annonce ainsi comme un test majeur pour les institutions salvadoriennes et pour la trajectoire politique de Nayib Bukele.