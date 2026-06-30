Scandale au temple de Ram : huit personnes placées en détention dans une affaire de détournement de dons en Inde

Huit personnes ont été placées en détention provisoire par un tribunal indien dans le cadre d’une enquête portant sur un présumé détournement de dons et d’offrandes destinés au temple de Ram à Ayodhya. Cette affaire constitue un revers embarrassant pour le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi, qui avait fait de ce temple un symbole politique majeur.

Selon l’agence de presse ANI, les huit hommes, dont certains travaillaient au sein du temple, sont accusés d’avoir détourné des fonds issus des dons des fidèles. Après leur arrestation la semaine dernière, la police a indiqué avoir saisi environ 7,98 millions de roupies, soit près de 85 000 dollars.

Le tribunal a ordonné leur placement en détention provisoire pour une durée de 14 jours. Aucun des accusés n’a pu être joint pour réagir, ceux-ci étant actuellement détenus dans le cadre de la procédure judiciaire.

Le temple de Ram, inauguré en janvier 2024 à Ayodhya par le Premier ministre Narendra Modi, a été financé en grande partie grâce aux dons des fidèles. Sa construction a été largement mise en avant par le Bharatiya Janata Party (BJP), le parti de M. Modi, comme l’aboutissement d’une promesse historique.

Le ministre en chef de l’État de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, également membre du BJP, a assuré que les personnes reconnues responsables de ce détournement présumé « en subiront les conséquences ».

Le site du temple est au cœur d’un différend religieux et politique qui a marqué l’histoire de l’Inde. Les hindous considèrent qu’il s’agit du lieu de naissance du dieu Ram, tandis qu’une mosquée, la Babri, y avait été construite en 1528 sous l’Empire moghol. Sa destruction par une foule hindoue en 1992 avait provoqué des émeutes meurtrières faisant environ 2 000 morts, principalement parmi les musulmans. En 2019, la Cour suprême indienne avait attribué le terrain aux organisations hindoues, ouvrant la voie à la construction du temple actuel.