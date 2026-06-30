Mexique : une vidéo d’agressions présumées éclabousse l’ex-patron de Pemex, Sheinbaum promet qu’il ne sera pas protégé

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a affirmé lundi qu’aucune protection ne serait accordée à l’ancien directeur général de la compagnie pétrolière publique Pemex, Victor Rodriguez, après la diffusion d’une vidéo le montrant apparemment en train de violenter son épouse. Une enquête pénale a été ouverte par les autorités.

La vidéo, publiée vendredi sur YouTube par une femme se présentant comme Maria Felicia Jimenez, l’épouse de Victor Rodriguez, semble provenir d’un système de vidéosurveillance installé dans leur domicile. Datées du 15 mars 2026, les images montrent un homme présenté comme Rodriguez en train de saisir une femme par le cou, de lui tirer les cheveux, de la pousser violemment et de la maintenir au sol.

Interrogée sur cette affaire, Claudia Sheinbaum a déclaré qu’elle ne protégerait personne face à de telles accusations. Elle a également précisé que Victor Rodriguez n’occuperait aucun autre poste au sein de son gouvernement, réaffirmant que les autorités judiciaires devaient pouvoir mener leur travail en toute indépendance.

Au moment où les faits présumés se seraient produits, Victor Rodriguez dirigeait encore Pemex. Il avait annoncé sa démission le 14 mai dans une vidéo enregistrée aux côtés de la présidente, qui l’avait alors remercié pour son travail en précisant que son départ s’inscrivait dans un calendrier convenu avant son entrée en fonction.

Reuters indique ne pas avoir pu joindre l’ancien dirigeant pour recueillir sa réaction. Toutefois, un communiqué publié vendredi sur un compte du réseau social X qui semble lui appartenir affirme qu’il se retire de toute fonction publique pendant la durée de l’enquête et qu’il est disposé à coopérer pleinement avec les autorités compétentes.

Le procureur général de l’État a ouvert une enquête criminelle afin d’établir les circonstances des faits montrés dans la vidéo. À ce stade, les autorités n’ont communiqué aucun élément supplémentaire sur l’avancement des investigations ni sur d’éventuelles poursuites à venir.