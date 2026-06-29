Mondial – Le Brésil se fait peur et arrache sa qualification dans les arrêts de jeu face au Japon

Le Brésil est passé tout près de la sortie, mais reste en vie dans cette Coupe du monde. Menée par le Japon pendant une partie de la rencontre, la Seleçao a renversé la situation et s’est imposé 2-1 grâce à un but de Gabriel Martinelli dans le temps additionnel.

Le Japon punit le Brésil en première période

Le début de match est tendu. Le Brésil cherche à installer son jeu, mais le Japon reste compact, discipliné et dangereux dès qu’il peut se projeter. Les Japonais ne se contentent pas de défendre : ils attaquent les espaces et obligent la défense brésilienne à rester sous pression. À la 29e minute, Kaishu Sano ouvre le score. Le Japon prend l’avantage et met la Seleçao dans une position très inconfortable. Le Brésil se retrouve mené 1-0 dans un match à élimination directe. Ce but change le ton de la rencontre. Le Japon gagne en confiance, défend avec davantage d’assurance et oblige le Brésil à courir après le score. La Seleçao tente de réagir, mais manque de précision dans le dernier geste. À la pause, le Japon mène et le Brésil est en danger.

Casemiro remet la Seleçao dans le match

Au retour des vestiaires, le Brésil revient avec plus d’intensité. La Seleçao accélère, pousse plus haut et cherche à mettre davantage de présence dans la surface japonaise. L’égalisation arrive par Casemiro. Le milieu brésilien reprend de la tête et ramène son équipe à 1-1. Ce but relance complètement le Brésil, qui évite le piège d’un match fermé et retrouve de l’élan. À partir de là, la rencontre bascule dans un autre rythme. Le Japon continue de défendre avec sérieux, mais le Brésil insiste. La Seleçao multiplie les offensives, cherche les décalages et tente de faire craquer le bloc japonais.

Le Brésil pousse, le Japon résiste

Dans les dernières minutes, le Brésil augmente la pression. Les joueurs de Carlo Ancelotti occupent davantage le camp japonais et cherchent le but de la qualification avant une éventuelle prolongation. Le Japon recule, mais ne rompt pas tout de suite. Zion Suzuki et sa défense tiennent, repoussent plusieurs situations et gardent le score à 1-1. Le Brésil pousse, mais le temps file. La rencontre semble se diriger vers une issue plus longue. Le Japon tient son résultat.

Martinelli surgit à la 90e+5

La délivrance arrive dans le temps additionnel pour les Brésiliens. À la 90e+5, Bruno Guimarães trouve Gabriel Martinelli avec une passe au sol parfaitement dosée. L’attaquant brésilien contrôle, se met en position et frappe du pied droit. Le ballon finit au fond, avec l’aide du poteau. Le Brésil prend l’avantage 2-1 au bout du temps additionnel. Martinelli libère la Seleçao et fait exploser le camp brésilien.

La Seleçao se qualifie pour les huitièmes de finale après un match difficile, remporté dans les dernières secondes. Le Japon quitte la compétition après avoir longtemps cru à l’exploit.

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