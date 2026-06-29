“J’étais anéanti” : Didier Deschamps raconte son retour auprès des Bleus après la mort de sa mère

Didier Deschamps a vécu l’un des moments les plus douloureux de sa vie personnelle en pleine Coupe du monde. Le sélectionneur de l’équipe de France a appris le décès de sa mère alors qu’il se trouvait avec les Bleus, aux États-Unis. Face à cette nouvelle, il a quitté le groupe pour rentrer en France et assister aux obsèques.

Cette décision, il l’a assumée sans détour. De retour auprès de l’équipe de France, Deschamps a expliqué avoir traversé “des jours compliqués”, avant de confesser : “J’étais anéanti.” Le sélectionneur a expliqué qu’il devait partir. “Pour mon bien personnel et celui de l’équipe de France, je me devais de partir”.

“Je me devais de partir” : une absence nécessaire

Didier Deschamps n’a donc pas dirigé les Bleus lors du dernier match de poule contre la Norvège. Son adjoint Guy Stéphan a pris le relais sur le banc, comme cela avait été décidé après le départ du sélectionneur. Le contexte était forcément particulier. La France jouait la première place de son groupe, mais le groupe tricolore devait aussi composer avec l’absence de son patron, touché par un deuil familial. Avant la rencontre, Aurélien Tchouaméni avait résumé l’état d’esprit des joueurs : “C’est un moment compliqué pour tout le monde, pour le coach et pour nous.” Le milieu de terrain avait aussi expliqué que Deschamps leur avait laissé une responsabilité : “Il nous a donné une mission.” Guy Stéphan, lui, avait décrit un sélectionneur très atteint par la nouvelle. “Il est très affecté par ce qui lui arrive”, avait-il indiqué, tout en précisant qu’il échangeait encore avec lui malgré la distance.

La réponse des Bleus sur le terrain

Sans Didier Deschamps sur le banc, les Bleus ont répondu par une victoire nette contre la Norvège. L’équipe de France s’est imposée 4-1, avec un triplé d’Ousmane Dembélé et un but de Désiré Doué. Ce succès a permis aux Français de terminer premiers de leur groupe. Une satisfaction sportive que Deschamps a immédiatement relevée à son retour : “Le premier objectif est atteint.”

“Une nouvelle compétition commence”

Le retour de Didier Deschamps arrive au moment où la Coupe du monde change de dimension. La phase de groupes est terminée. Les Bleus entrent dans la phase à élimination directe, avec un seizième de finale contre la Suède. Le sélectionneur a immédiatement replacé le groupe dans cette réalité sportive. “Une nouvelle compétition commence”, a-t-il prévenu.

“C’est bien d’avoir la tête occupée”

En plein deuil, Didier Deschamps s’est raccroché au travail. Le match contre la Suède arrive vite, et le sélectionneur y voit aussi une manière de rester concentré sur sa mission. “C’est bien d’avoir la tête occupée”, a-t-il reconnu…