SCIENCES & TECH Cybersécurité

Un ingénieur saoudien arrêté pour avoir espionné OpenAI

Par

1 minute de lecture

Un ingénieur saoudien arrêté pour avoir espionné OpenAI
Un ingénieur saoudien arrêté pour avoir espionné OpenAI

Abdulrahman Alfozan, ingénieur saoudien de 35 ans, a été arrêté le 9 octobre puis inculpé mardi par un juge fédéral pour interception de communications. Le délit qui lui est reproché l’expose à une peine maximale de cinq ans de prison. L’homme a été placé en détention dans l’attente de la suite de la procédure judiciaire.

Un dispositif dissimulé dans du papier toilette

Un appareil d’enregistrement sophistiqué clandestin avait été retrouvé dans une salle de réunion de la direction d’OpenAI à San Francisco. La découverte remonte au 30 septembre, lorsque le dispositif a été repéré branché sur le port USB d’une télévision. Le micro était dissimulé dans du papier toilette, une tentative de camouflage qui n’a finalement pas suffi à éviter sa détection par les équipes de l’entreprise californienne.

Cette affaire soulève des interrogations sur les motivations derrière cet acte d’espionnage industriel présumé. OpenAI, leader dans le développement de l’intelligence artificielle, concentre des technologies stratégiques qui suscitent l’intérêt de nombreux acteurs à travers le monde. Les autorités américaines n’ont pas précisé si Abdulrahman Alfozan agissait seul ou pour le compte d’une organisation tierce.

Partager cet article

La rédaction d’Entrevue

Publié sous la responsabilité de la rédaction d’Entrevue, selon notre charte éditoriale. Nos journalistes peuvent s’appuyer sur des outils d’intelligence artificielle.

Découvrir la rédaction Signaler une erreur

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une