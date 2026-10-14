Un ingénieur saoudien arrêté pour avoir espionné OpenAI

Abdulrahman Alfozan, un ingénieur saoudien, a été arrêté pour avoir espionné OpenAI en installant un dispositif d'enregistrement dans une salle de réunion. Découvert le 30 septembre, cet acte soulève des questions sur ses motivations et d’éventuelles connexions à des organisations extérieures. Il risque jusqu'à cinq ans de prison.

Abdulrahman Alfozan, ingénieur saoudien de 35 ans, a été arrêté le 9 octobre puis inculpé mardi par un juge fédéral pour interception de communications. Le délit qui lui est reproché l’expose à une peine maximale de cinq ans de prison. L’homme a été placé en détention dans l’attente de la suite de la procédure judiciaire.

Un dispositif dissimulé dans du papier toilette

Un appareil d’enregistrement sophistiqué clandestin avait été retrouvé dans une salle de réunion de la direction d’OpenAI à San Francisco. La découverte remonte au 30 septembre, lorsque le dispositif a été repéré branché sur le port USB d’une télévision. Le micro était dissimulé dans du papier toilette, une tentative de camouflage qui n’a finalement pas suffi à éviter sa détection par les équipes de l’entreprise californienne.

Cette affaire soulève des interrogations sur les motivations derrière cet acte d’espionnage industriel présumé. OpenAI, leader dans le développement de l’intelligence artificielle, concentre des technologies stratégiques qui suscitent l’intérêt de nombreux acteurs à travers le monde. Les autorités américaines n’ont pas précisé si Abdulrahman Alfozan agissait seul ou pour le compte d’une organisation tierce.