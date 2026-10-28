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Lunettes connectées : pourquoi les experts en cybersécurité tirent la sonnette d’alarme

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Lunettes connectées : pourquoi les experts en cybersécurité tirent la sonnette d'alarme
Lunettes connectées : pourquoi les experts en cybersécurité tirent la sonnette d'alarme

Filmer, photographier, traduire une conversation ou interroger une intelligence artificielle sans sortir son téléphone : les lunettes connectées promettent de révolutionner notre quotidien. Mais leur développement rapide suscite de nombreuses inquiétudes chez les spécialistes de la cybersécurité et de la protection des données personnelles. Équipés de caméras, de microphones et parfois de systèmes d’intelligence artificielle capables d’analyser leur environnement, ces accessoires pourraient devenir de nouveaux outils de surveillance. Leur particularité ? Ils peuvent enregistrer des informations sur des personnes qui ignorent parfois être filmées ou écoutées.

Popularisées notamment par les modèles Ray-Ban Meta, les lunettes intelligentes ressemblent de plus en plus à des montures classiques. Cette discrétion constitue l’un de leurs principaux arguments commerciaux, mais également une source de préoccupation. Contrairement à un smartphone, dont l’utilisation pour filmer reste généralement identifiable, une paire de lunettes équipée d’une caméra peut enregistrer une scène sans attirer immédiatement l’attention. Les fabricants intègrent généralement des voyants lumineux pour signaler l’activation de l’enregistrement, mais leur visibilité peut varier selon les conditions. Dans les transports, les commerces, les établissements scolaires ou les lieux de travail, cette technologie pose une question fondamentale : comment garantir le respect de la vie privée lorsque des appareils capables de capturer des images sont portés en permanence ? Les experts soulignent également les risques liés à la reconnaissance faciale. Associées à des logiciels externes, certaines caméras portables pourraient permettre d’identifier des inconnus à partir d’images et d’informations accessibles sur Internet.

Piratage, reconnaissance faciale et collecte de données : des risques multiples

Au-delà des questions de confidentialité, les lunettes connectées présentent des enjeux de sécurité informatique. Comme les smartphones et les montres intelligentes, elles reposent sur des logiciels, des connexions sans fil et des applications susceptibles de comporter des vulnérabilités. Une faille de sécurité pourrait, selon sa nature, permettre à un acteur malveillant d’accéder à certaines données enregistrées ou transmises par l’appareil. Les informations collectées peuvent être particulièrement sensibles lorsqu’elles concernent le domicile, les déplacements, les habitudes personnelles ou les conversations de l’utilisateur. L’intégration croissante de l’intelligence artificielle ajoute une difficulté supplémentaire : pour répondre à certaines demandes, les lunettes peuvent transmettre des images ou des enregistrements à des serveurs distants afin de les analyser. Les spécialistes invitent donc les consommateurs à examiner les paramètres de confidentialité, les conditions de conservation des données et les autorisations accordées aux applications. Il convient toutefois de distinguer les risques théoriques des vulnérabilités effectivement démontrées : toutes les lunettes connectées ne présentent pas les mêmes fonctionnalités ni le même niveau de protection.

Face à ces préoccupations, les fabricants cherchent à rassurer en mettant en avant les dispositifs de sécurité intégrés, les indicateurs d’enregistrement et les possibilités de contrôle offertes aux utilisateurs. Mais ces mesures ne répondent pas entièrement à la question des personnes filmées, qui n’ont pas nécessairement donné leur consentement. En Europe, le règlement général sur la protection des données encadre certains traitements d’informations personnelles, même si son application dépend notamment du contexte et de l’usage des enregistrements. Les entreprises et les établissements recevant du public doivent également réfléchir aux conditions dans lesquelles ces appareils peuvent être utilisés. Pour les consommateurs, quelques précautions permettent de limiter les risques : installer régulièrement les mises à jour, protéger les comptes associés, désactiver les fonctionnalités inutiles et éviter les enregistrements dans des situations sensibles. Les lunettes connectées pourraient devenir un produit technologique courant dans les prochaines années. Leur adoption dépendra cependant autant de leurs performances que de la confiance accordée aux fabricants. Car derrière la promesse d’une technologie toujours plus pratique se dessine un défi majeur : permettre l’innovation sans transformer chaque regard en caméra potentielle.

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La rédaction d’Entrevue

Publié sous la responsabilité de la rédaction d’Entrevue, selon notre charte éditoriale. Nos journalistes peuvent s’appuyer sur des outils d’intelligence artificielle.

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