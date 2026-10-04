Hauts-de-France : une cyberattaque expose des données personnelles, la région porte plainte

Une cyberattaque visant deux prestataires de la région Hauts-de-France a compromis des données personnelles, notamment des noms, prénoms et adresses électroniques. La collectivité dépose plainte et procède à des investigations pour déterminer l’étendue de la fuite, tout en fermant les plateformes concernées et en informant les usagers.

Des informations personnelles traitées pour le compte de la région Hauts-de-France ont été compromises lors d’une cyberattaque visant deux de ses prestataires, Atexo et Docaposte. La collectivité l’a confirmé ce samedi 3 octobre. Les premières investigations font état de noms, de prénoms et d’adresses électroniques parmi les données susceptibles d’avoir été accessibles. Des relevés d’identité bancaire et d’autres éléments d’identification pourraient également être concernés.

L’étendue de la fuite reste à déterminer. La région ne peut pas encore préciser le nombre de personnes touchées ni l’ensemble des informations auxquelles les attaquants auraient eu accès. Selon le site spécialisé FrenchBreaches, un internaute aurait revendiqué l’attaque et affirmé détenir les données de plus de 700 000 personnes, liées à des aides régionales. Ce chiffre n’est toutefois pas vérifié et ne constitue pas un bilan confirmé par la collectivité.

Les plateformes fermées, les usagers progressivement informés

La région a annoncé avoir déposé plainte auprès des autorités compétentes. Les plateformes concernées ont été fermées et l’information des usagers a commencé. Les investigations doivent désormais établir précisément quelles données ont été consultées ou extraites et identifier les personnes concernées. La collectivité assure poursuivre ce travail avec l’objectif de préciser les conséquences de l’incident et d’en informer les utilisateurs.

La présence éventuelle de coordonnées bancaires donne une sensibilité particulière à cette fuite. Associées à des informations d’identité ou à des démarches administratives, les données dérobées peuvent servir à rendre des tentatives d’escroquerie plus crédibles. À ce stade, aucun usage frauduleux précis n’est rapporté dans les éléments communiqués. La distinction entre les informations confirmées par la région et les revendications publiées en ligne reste donc essentielle pour apprécier l’ampleur réelle de l’attaque.