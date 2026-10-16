Les Républicains piratés : leur site détourné pour appeler à manifester le 17 octobre, Bruno Retailleau va porter plainte

Le parti Les Républicains a subi une cyberattaque qui a détourné son site pour inciter à manifester le 17 octobre. Malgré les revendications des pirates sur le vol de données, la direction du parti assure qu'aucune information sensible n'a été compromise. Bruno Retailleau prévoit de porter plainte et des mesures de sécurité seront renforcées.

Le parti Les Républicains a été victime d’une cyberattaque ce vendredi 16 octobre 2026, à la veille d’une importante journée de mobilisation nationale. Dans la matinée, des pirates informatiques sont parvenus à modifier le contenu du site officiel du mouvement pour y afficher un appel à participer aux manifestations prévues samedi 17 octobre. À la place des informations habituelles du parti présidé par Bruno Retailleau, les visiteurs ont découvert un message contestant les autorités et invitant les Français à rejoindre les rassemblements. Les auteurs du piratage affirment également avoir récupéré des données concernant les adhérents du mouvement ainsi que des communications internes. Une revendication immédiatement contestée par la direction des Républicains, qui assure qu’aucune information sensible n’a été compromise. L’entourage de Bruno Retailleau a annoncé à franceinfo qu’une plainte serait déposée, tandis que des mesures supplémentaires de sécurité informatique doivent être mises en place. Cette intrusion intervient dans un climat politique particulièrement tendu, alors que les autorités se préparent à une mobilisation rassemblant plusieurs organisations syndicales et mouvements de jeunesse.

Les pirates ont revendiqué leur action dans un communiqué directement publié sur le site du parti. Ils y expliquent avoir voulu transformer la plateforme numérique des Républicains en outil de mobilisation contre le gouvernement. Leur message appelait notamment à renforcer le mouvement du 17 octobre et à contester les politiques menées par les autorités. Les auteurs de l’attaque ont également formulé une menace concernant la divulgation de données prétendument dérobées. Ils assurent disposer de fichiers relatifs aux membres du parti, d’échanges internes et de messages privés, qu’ils menacent de transmettre à des journalistes si leurs revendications ne sont pas prises en compte ou si leur communiqué est supprimé avant le 20 octobre. À ce stade, aucun élément indépendant ne permet toutefois de confirmer la réalité ou l’étendue de ce vol supposé. Le site a connu plusieurs perturbations au cours de la matinée. Après une disparition temporaire du message pirate, celui-ci est réapparu pendant quelques minutes, avant que la plateforme ne devienne inaccessible. Ces dysfonctionnements témoignent des difficultés rencontrées pour reprendre le contrôle du site et rétablir son fonctionnement normal.

Une fuite de données contestée par la direction des Républicains

L’entourage de Bruno Retailleau a cherché à relativiser la portée de l’incident. L’attaque concerne le site institutionnel des Républicains et non celui consacré à la campagne présidentielle de 2027. Les responsables du mouvement affirment qu’aucune donnée sensible ne se trouve sur la plateforme compromise et contestent formellement les déclarations des pirates concernant le vol d’informations personnelles. Ils annoncent néanmoins leur intention de renforcer les dispositifs de protection afin d’éviter de nouvelles intrusions. La plainte annoncée devrait permettre l’ouverture d’investigations destinées à identifier les auteurs et à établir les circonstances techniques de l’attaque. Les enquêteurs devront notamment déterminer comment les pirates sont parvenus à modifier les pages du site, s’ils ont obtenu des accès à des systèmes internes et si des données ont effectivement été consultées ou extraites. La distinction est essentielle : le détournement de l’affichage d’un site internet ne démontre pas nécessairement l’existence d’une intrusion dans l’ensemble de ses bases de données. La réalité des informations revendiquées par les pirates devra donc être établie par des vérifications techniques.

Une cyberattaque qui survient quelques heures avant une journée de mobilisation annoncée dans plusieurs villes françaises. Le mouvement du 17 octobre rassemble notamment des organisations étudiantes, des collectifs issus des Gilets jaunes et différents syndicats mobilisés autour du pouvoir d’achat, des conditions sociales et des politiques gouvernementales. La Confédération paysanne, Solidaires et plusieurs structures syndicales ont notamment annoncé leur participation à certaines initiatives. Les autorités anticipent d’importants rassemblements et préparent des dispositifs de sécurité adaptés. En détournant le site d’un parti politique national, les auteurs de l’attaque ont cherché à donner une visibilité supplémentaire à leurs revendications. Leur démarche soulève cependant des questions importantes concernant la protection des infrastructures numériques des formations politiques, particulièrement à l’approche d’une échéance présidentielle. Les partis détiennent parfois des informations personnelles sur leurs adhérents et sympathisants, dont la confidentialité nécessite des mesures de sécurité renforcées. Pour Les Républicains, l’enjeu sera désormais de rétablir durablement l’accès à leur site, de déterminer l’étendue exacte de l’intrusion et de rassurer leurs membres. Au-delà de la perturbation immédiate, cet épisode rappelle que les cyberattaques peuvent devenir des instruments de contestation politique et de pression médiatique, même lorsque les revendications concernant le vol de données restent à démontrer.