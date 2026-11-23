Le CHU de la Guadeloupe subit une cyberattaque majeure perturbant gravement ses services. Les équipes hospitalières sont contraintes d’adopter des procédures manuelles pour gérer les soins, notamment en urgence. La situation soulève des inquiétudes sur la cybersécurité et l'intégrité des données médicales, en attendant des clarifications sur les conséquences et l'origine de l'attaque.

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe est confronté à une cyberattaque qualifiée de « grande ampleur ». Cet incident informatique suscite de vives inquiétudes concernant la sécurité des systèmes hospitaliers et la continuité des soins. Dans un établissement qui joue un rôle essentiel dans l’offre de santé de l’archipel, la protection des données médicales et le maintien des activités constituent deux priorités majeures.

Une cyberattaque contre un hôpital peut affecter plusieurs fonctions indispensables à son fonctionnement quotidien, notamment l’accès aux dossiers des patients, la gestion des rendez-vous, les communications internes et les outils administratifs. Les conséquences exactes de l’attaque visant le CHU de la Guadeloupe restent toutefois à préciser. Il convient notamment de déterminer quels systèmes ont été touchés, si des informations personnelles ont été compromises et dans quelle mesure les services médicaux ont dû adapter leur organisation.

La sécurité des patients et des données médicales au cœur des préoccupations

La situation rappelle la vulnérabilité des établissements de santé face aux attaques informatiques. Les hôpitaux utilisent des systèmes numériques interconnectés pour coordonner les soins, transmettre les résultats d’examens et assurer le suivi des patients. Lorsqu’un incident compromet ces outils, les équipes peuvent être contraintes de recourir temporairement à des procédures manuelles afin de poursuivre leur activité. La priorité consiste alors à préserver la prise en charge des malades, particulièrement dans les services d’urgence et les unités accueillant les patients les plus fragiles.

Au-delà des perturbations immédiates, cette attaque pose la question de la cybersécurité des infrastructures sanitaires ultramarines. Le CHU de la Guadeloupe occupe une place centrale dans le système hospitalier local, ce qui rend la fiabilité de ses équipements informatiques particulièrement importante. L’identification de l’origine de l’attaque, l’évaluation des éventuelles données compromises et le rétablissement sécurisé des systèmes seront déterminants pour mesurer les conséquences de cet incident. À ce stade, aucun élément ne permet d’attribuer publiquement l’opération à un groupe précis.