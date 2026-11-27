SAP fait face à un incident de cybersécurité, confirmé le 27 novembre, impliquant des activités suspectes sur ses outils de développement. Bien que des identifiants numériques de salariés aient pu être dérobés, aucune compromission des données clients n'a été détectée. Le groupe mobilise ses équipes pour sécuriser ses systèmes sans indiquer l'ampleur exacte des risques.

Le géant allemand des logiciels professionnels SAP est confronté à un incident de sécurité informatique. Cet événement remet en lumière les enjeux de cybersécurité auxquels sont confrontés les grands fournisseurs de solutions numériques, dont dépendent de nombreuses entreprises à travers le monde.

L’éditeur allemand a confirmé vendredi 27 novembre avoir détecté des activités suspectes au sein de son environnement informatique. L’affaire avait été révélée la veille par le magazine allemand Der Spiegel, qui évoquait une cyberattaque visant les outils de développement du groupe. Les pirates auraient dérobé des identifiants numériques appartenant à des salariés, leur permettant de copier et de modifier du code source hébergé sur la plateforme GitHub. SAP n’a toutefois pas confirmé publiquement ces éléments techniques.

Baptisée « Project Granite » en interne, l’opération de sécurisation mobilise les équipes informatiques du groupe. Selon le quotidien économique Handelsblatt, l’entreprise aurait restreint certains accès à ses outils de développement et suspendu plusieurs opérations automatisées. L’hypothèse d’un recours à des agents d’intelligence artificielle par les auteurs de l’attaque est également évoquée, sans avoir été confirmée.

Aucune compromission des données clients détectée à ce stade

SAP affirme avoir immédiatement pris les mesures nécessaires pour protéger ses clients et garantir la sécurité de ses services. Les premières investigations n’ont révélé aucune preuve d’accès non autorisé aux données professionnelles de ses clients. Le groupe n’a cependant pas communiqué sur l’étendue exacte de l’incident, ni sur ses éventuelles conséquences pour les logiciels commercialisés auprès des entreprises.

Principal acteur européen du secteur des logiciels professionnels, SAP fournit des solutions indispensables au fonctionnement de nombreuses multinationales, administrations et institutions financières. Ses programmes permettent notamment de gérer la comptabilité, les ressources humaines, les achats et les chaînes logistiques. Une compromission de ses outils de développement pourrait donc présenter des risques pour ses clients si des modifications malveillantes étaient intégrées aux logiciels distribués. À ce stade, aucun élément public ne permet toutefois d’établir qu’un tel scénario s’est produit.

Sources citées dans l’article Der Spiegel · Handelsblatt