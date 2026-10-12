« La Russie lutte pour la domination » : Donald Tusk réclame un durcissement de l’Occident contre Moscou

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a appelé, lundi 12 octobre, les Européens et les Américains à renforcer leur politique de fermeté envers la Russie. Lors du Forum sur la sécurité de Varsovie, le chef du gouvernement a estimé que les puissances occidentales devaient accentuer leur pression sur Vladimir Poutine, notamment par de nouvelles sanctions économiques. Pour Donald Tusk, les objectifs des deux pays engagés dans le conflit ukrainien sont radicalement différents : tandis que Kiev cherche à préserver son existence et son indépendance, Moscou poursuit, selon lui, une ambition de domination régionale. Une déclaration qui intervient dans un contexte de tensions persistantes entre la Russie et les membres européens de l’OTAN.

Le dirigeant polonais souhaite désormais convaincre ses partenaires de franchir une nouvelle étape dans leur politique de sanctions. Il a annoncé son intention de défendre cette position à Bruxelles, considérant que les mesures déjà adoptées ne suffisent pas à modifier la stratégie du Kremlin. Cette prise de position intervient alors que l’Union européenne a approuvé, ce lundi, de nouvelles sanctions visant environ 1 600 personnes et entités associées à l’effort de guerre russe. Ces restrictions concernent notamment des acteurs participant à la production d’armements. Pour Varsovie, l’enjeu dépasse le seul soutien à l’Ukraine : il s’agit également d’empêcher que la Russie puisse menacer davantage la sécurité des États européens situés sur son flanc oriental.

La Pologne veut imposer une ligne plus dure face au Kremlin

Depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022, la Pologne s’est imposée parmi les principaux défenseurs d’une réponse occidentale ferme. Sa proximité géographique avec l’Ukraine, ses frontières avec la Biélorussie et l’enclave russe de Kaliningrad expliquent en partie cette vigilance. Donald Tusk considère que toute diminution du soutien occidental à Kiev pourrait être interprétée par Moscou comme un signe de faiblesse. Le Premier ministre polonais a également insisté sur la responsabilité de la Russie dans le déclenchement du conflit, rejetant les discours qui chercheraient à relativiser le rôle du Kremlin. Cette position s’inscrit dans une stratégie diplomatique visant à maintenir la question ukrainienne au premier rang des priorités européennes, malgré les divergences qui peuvent apparaître entre les capitales occidentales.

L’appel de Donald Tusk intervient également dans une période d’incertitude diplomatique autour des perspectives de cessez-le-feu. Les discussions concernant une éventuelle trêve sur les infrastructures énergétiques illustrent les difficultés à obtenir des engagements réciproques entre Kiev et Moscou. Pour les autorités polonaises, une négociation ne peut aboutir durablement sans un rapport de force suffisamment défavorable à la Russie. Reste que le renforcement des sanctions suppose une coordination étroite entre les États-Unis et l’Union européenne, dont les intérêts économiques et les approches diplomatiques ne sont pas toujours identiques. En réclamant une mobilisation de l’ensemble du camp occidental, Donald Tusk cherche ainsi à éviter un affaiblissement de la réponse collective face au Kremlin, tout en rappelant que la sécurité de l’Ukraine demeure étroitement liée à celle du continent européen.