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Cisjordanie : une délégation européenne attaquée par des colons, Netanyahu met en doute les témoignages

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Cisjordanie : une délégation européenne attaquée par des colons, Netanyahu met en doute les témoignages
Cisjordanie : une délégation européenne attaquée par des colons, Netanyahu met en doute les témoignages

Des militants israéliens masqués ont agressé une délégation composée de diplomates européens, de religieux français et d’un maire en visite en Cisjordanie occupée. Quelques heures après les faits, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a choisi de contester la version des victimes plutôt que de promettre des poursuites.

Les images ont été captées quelques secondes avant l’assaut. Un journaliste présent sur place a filmé des militants masqués au moment où ceux-ci s’apprêtaient à attaquer une délégation de diplomates européens, de clercs français et d’un maire en déplacement dans les territoires palestiniens occupés. L’agression a depuis suscité une vive émotion sur le plan international.

La réaction du chef du gouvernement israélien a surpris par son ton. Plutôt que d’annoncer l’ouverture d’une enquête ou de promettre que les responsables seraient identifiés et traduits en justice, Benjamin Netanyahu a publié un message sur les réseaux sociaux remettant en cause le récit des victimes. « Des accusations graves exigent des preuves sérieuses », pouvait-on lire en lettres capitales dans la publication émanant de son bureau.

Aucun engagement n’a été pris pour retrouver les auteurs de l’attaque. Cette absence de réponse judiciaire, conjuguée à la mise en doute publique des témoignages de membres d’une délégation officielle européenne, a alimenté les critiques à l’égard des autorités israéliennes sur leur gestion des violences commises par des colons en Cisjordanie.

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