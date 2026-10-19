MONDE

Un drone s’écrase en Lituanie, Kiev présente ses excuses

Par

2 minutes de lecture

Un drone s’écrase en Lituanie, Kiev présente ses excuses
Un drone s’écrase en Lituanie, Kiev présente ses excuses

Un engin volant non identifié s’est écrasé dimanche en Lituanie, endommageant un véhicule civil en circulation. L’Ukraine a présenté ses excuses, tandis que l’OTAN a déployé des chasseurs italiens en réponse à l’incident.

Les autorités lituaniennes ont déclenché dimanche matin des alertes à l’abri dans les régions du centre et du nord du pays après la détection d’un objet volant non identifié. Le drone, dont l’origine exacte reste à établir, s’est finalement écrasé au sol, projetant des débris sur un véhicule en mouvement. Aucun blessé n’est à déplorer, a précisé le chef du centre national de gestion de crise, Vilmantas Vitkauskas, sur les ondes de la radio lituanienne.

Le ministre de la Défense, Robertas Kaunas, a indiqué que l’appareil avait vraisemblablement pénétré sur le territoire lituanien depuis la Pologne voisine, proposant l’ouverture d’une enquête conjointe avec Varsovie. Les conditions météorologiques ont empêché toute identification visuelle de l’engin. Deux chasseurs Eurofighter italiens opérant sous commandement de l’OTAN ont été déployés en réponse à l’incident, a confirmé un porte-parole de l’Alliance atlantique.

Kiev a présenté ses excuses à Vilnius dans la foulée. Ce type d’incident n’est pas inédit dans la région : des drones ukrainiens visant des cibles dans le nord-ouest de la Russie ont déjà dévié de leur trajectoire et se sont abattus dans l’espace aérien balte. Des drones de fabrication russe ont également pénétré en Lituanie depuis le Bélarus. Le président lituanien Gitanas Nauseda a qualifié cet épisode de nouvelle illustration du débordement du conflit russo-ukrainien sur le flanc oriental de l’OTAN.

La journée a été marquée par un second incident préoccupant : les autorités lituaniennes ont annoncé traiter comme un acte de sabotage lié à la Russie une tentative d’incendie volontaire visant une station de base Starlink située près de Vilnius. L’attaque, survenue vers 2 heures du matin, aurait eu pour objectif d’affaiblir les capacités militaires ukrainiennes. Des recherches sont en cours pour identifier les suspects.

Partager cet article

La rédaction d’Entrevue

Publié sous la responsabilité de la rédaction d’Entrevue, selon notre charte éditoriale. Nos journalistes peuvent s’appuyer sur des outils d’intelligence artificielle.

Découvrir la rédaction Signaler une erreur

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une