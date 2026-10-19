Un drone s’écrase en Lituanie, Kiev présente ses excuses

Un drone s'est écrasé en Lituanie, endommageant un véhicule civil, suscitant des excuses de l'Ukraine et le déploiement de chasseurs par l'OTAN. Les autorités lituaniennes ont lancé une enquête conjointe avec la Pologne, tandis qu'un incident d'incendie lié à la Russie a également été signalé.

Un engin volant non identifié s’est écrasé dimanche en Lituanie, endommageant un véhicule civil en circulation. L’Ukraine a présenté ses excuses, tandis que l’OTAN a déployé des chasseurs italiens en réponse à l’incident.

Les autorités lituaniennes ont déclenché dimanche matin des alertes à l’abri dans les régions du centre et du nord du pays après la détection d’un objet volant non identifié. Le drone, dont l’origine exacte reste à établir, s’est finalement écrasé au sol, projetant des débris sur un véhicule en mouvement. Aucun blessé n’est à déplorer, a précisé le chef du centre national de gestion de crise, Vilmantas Vitkauskas, sur les ondes de la radio lituanienne.

Le ministre de la Défense, Robertas Kaunas, a indiqué que l’appareil avait vraisemblablement pénétré sur le territoire lituanien depuis la Pologne voisine, proposant l’ouverture d’une enquête conjointe avec Varsovie. Les conditions météorologiques ont empêché toute identification visuelle de l’engin. Deux chasseurs Eurofighter italiens opérant sous commandement de l’OTAN ont été déployés en réponse à l’incident, a confirmé un porte-parole de l’Alliance atlantique.

Kiev a présenté ses excuses à Vilnius dans la foulée. Ce type d’incident n’est pas inédit dans la région : des drones ukrainiens visant des cibles dans le nord-ouest de la Russie ont déjà dévié de leur trajectoire et se sont abattus dans l’espace aérien balte. Des drones de fabrication russe ont également pénétré en Lituanie depuis le Bélarus. Le président lituanien Gitanas Nauseda a qualifié cet épisode de nouvelle illustration du débordement du conflit russo-ukrainien sur le flanc oriental de l’OTAN.

La journée a été marquée par un second incident préoccupant : les autorités lituaniennes ont annoncé traiter comme un acte de sabotage lié à la Russie une tentative d’incendie volontaire visant une station de base Starlink située près de Vilnius. L’attaque, survenue vers 2 heures du matin, aurait eu pour objectif d’affaiblir les capacités militaires ukrainiennes. Des recherches sont en cours pour identifier les suspects.