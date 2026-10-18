La Roumanie abat deux drones au-dessus de la mer Noire, l’OTAN convoqué en urgence

Deux drones ont été interceptés et détruits par des F-16 roumains au-dessus de la mer Noire, provoquant une réunion d'urgence du Conseil de l'OTAN. L'incident, lié à des tensions croissantes dans la région, survient après plusieurs intrusions similaires, intensifiant les préoccupations de sécurité de la Roumanie depuis le début de la guerre en Ukraine.

Des chasseurs F-16 roumains ont intercepté et détruit deux drones qui avaient pénétré dans l’espace aérien national au-dessus de la mer Noire. L’incident, survenu ce mardi, sera examiné dès ce soir par le Conseil de l’Atlantique Nord.

Les faits se sont déroulés en l’espace de quelques minutes, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Sulina, ville portuaire roumaine à l’embouchure du Danube. Le premier drone a franchi la frontière aérienne à 17h59 (heure locale) et a été abattu deux minutes plus tard par des pilotes militaires roumains aux commandes de F-16. Le second appareil a subi le même sort à 18h05, cinq minutes après son entrée dans l’espace aérien roumain.

Le ministre de la Défense Radu Miruta a confirmé l’opération sur les réseaux sociaux, précisant que les deux engins avaient « illégalement pénétré » sur le territoire national. L’origine des drones n’a pas encore été officiellement établie, mais l’incident s’inscrit dans une série d’intrusions répétées que Bucarest attribue aux retombées de la guerre en Ukraine.

La cheffe de la diplomatie roumaine, Oana Toiu, a annoncé que l’Alliance atlantique tiendrait une réunion du Conseil de l’Atlantique Nord dans la journée pour examiner la situation. « La mer Noire sera à nouveau sûre », a-t-elle déclaré.

Cet épisode intervient dans un contexte de tensions croissantes sur les eaux roumaines. Jeudi dernier, deux navires-citernes transportant des produits chimiques avaient été attaqués à proximité du canal de Sulina, voie d’exportation stratégique pour l’Ukraine reliant le Danube à la mer Noire. Sept membres d’équipage demeuraient portés disparus à la suite de ces frappes. Des attaques similaires contre des navires commerciaux avaient également été signalées en octobre au large des côtes roumaines et bulgares.

La Roumanie, membre de l’Union européenne et de l’OTAN, partage une frontière de 614 kilomètres avec l’Ukraine, dont une partie longe le Danube. Depuis l’invasion russe à grande échelle de l’Ukraine en février 2022, Bucarest a régulièrement signalé des incursions de drones dans son espace aérien. C’est au début de cette année que les autorités roumaines ont franchi le pas en autorisant l’interception et la destruction de ces appareils.