Gastronomie : l’Australie décroche ses premières étoiles Michelin, onze restaurants récompensés

C’est une première historique pour la gastronomie australienne. Plus de 125 ans après la création du célèbre Guide Michelin en France, l’Australie fait officiellement son entrée dans le cercle des destinations récompensées par les prestigieuses étoiles rouges. Onze restaurants ont été distingués lors d’une cérémonie organisée mercredi 14 octobre 2026, tous situés dans l’État d’Australie-Méridionale, dont la capitale est Adélaïde. Parmi les établissements récompensés, le Magill Estate Restaurant se distingue en obtenant directement deux étoiles, tandis que dix autres adresses décrochent une première distinction. Cette annonce marque une nouvelle étape dans le développement international du Guide Michelin, qui poursuit son implantation sur des marchés gastronomiques jusqu’ici absents de son palmarès. Pour l’Australie, réputée pour la diversité de ses produits, ses vins et ses influences culinaires venues du monde entier, cette reconnaissance constitue une vitrine internationale importante. Elle devrait notamment renforcer l’attractivité touristique de l’Australie-Méridionale, région qui cherche depuis plusieurs années à se positionner comme une destination majeure pour les amateurs de gastronomie et d’œnotourisme.

Le grand gagnant de cette première sélection est le Magill Estate Restaurant, situé à Rosslyn Park, dans la banlieue d’Adélaïde. Dirigé par le chef Scott Huggins, l’établissement propose une cuisine gastronomique contemporaine reposant sur des produits soigneusement sélectionnés et une présentation particulièrement élaborée. En recevant deux étoiles, le chef a franchi une étape importante de sa carrière, après avoir travaillé dans plusieurs restaurants étoilés en Europe et au Japon. Il a expliqué avoir rêvé, lorsqu’il était jeune, d’évoluer dans des établissements distingués par Michelin, avant de parvenir lui-même à obtenir cette reconnaissance. Dix autres restaurants ont reçu une étoile : Anvers Restaurant à Kangarilla, Maxwell Restaurant à McLaren Vale, Botanic, Esmay et Aurora at ILA à Adélaïde, Arkhé à Norwood, Hentley Farm à Seppeltsfield, LVN Restaurant at Bird in Hand à Woodside, Aptos à Stirling et Skillogalee Barrel House à Sevenhill. Cette sélection illustre la diversité de la scène culinaire régionale. Certains établissements privilégient la cuisson au feu de bois, à l’image d’Arkhé, tandis que d’autres valorisent les ingrédients indigènes australiens, notamment Aptos, dont la cuisine met en avant les ressources naturelles et les traditions alimentaires du continent.

Un investissement public pour attirer les touristes du monde entier

L’arrivée du Guide Michelin en Australie ne résulte pas uniquement d’une reconnaissance spontanée de sa scène gastronomique. Selon les informations rapportées par la chaîne publique australienne ABC, le gouvernement d’Australie-Méridionale a conclu un accord financier avec Michelin pour permettre le déploiement de ses inspecteurs dans la région. Ces derniers ont ensuite évalué les établissements de manière anonyme, conformément au fonctionnement traditionnel du guide. Le montant exact versé par les autorités régionales n’a pas été rendu public, mais cette stratégie suscite déjà des interrogations. Pourquoi les premières étoiles australiennes sont-elles exclusivement concentrées dans un seul État, alors que Sydney, Melbourne et Brisbane possèdent également des restaurants gastronomiques réputés ? La réponse tient précisément au périmètre géographique de l’accord conclu avec Michelin. Les établissements situés dans les autres régions australiennes n’ont pas été inclus dans cette première évaluation et ne peuvent donc pas être considérés comme moins performants. La ministre régionale du Tourisme, Emily Bourke, a défendu cet investissement en expliquant qu’il devait permettre de renforcer la visibilité internationale de l’Australie-Méridionale. Cette démarche s’inscrit dans une tendance plus large : plusieurs destinations touristiques financent désormais l’arrivée du Guide Michelin afin d’attirer une clientèle internationale à fort pouvoir d’achat. En juillet 2026, la Nouvelle-Zélande avait déjà rejoint le guide après avoir conclu un accord évalué à 6,3 millions de dollars néo-zélandais sur trois ans.

Cette première sélection australienne témoigne également de l’évolution d’un guide né en France en 1900. Créé par les frères André et Édouard Michelin, il avait initialement pour objectif d’inciter les automobilistes à voyager davantage, afin de stimuler indirectement les ventes de pneumatiques. Les premières étoiles gastronomiques sont apparues en 1926, avant de devenir progressivement l’une des distinctions les plus recherchées dans le monde de la restauration. Une étoile récompense une cuisine de grande qualité, deux étoiles distinguent une table qui mérite un détour et trois étoiles saluent une expérience culinaire exceptionnelle justifiant un voyage spécifique. Au fil des décennies, le guide s’est implanté en Europe, en Amérique, en Asie et désormais en Océanie. Pour l’Australie-Méridionale, la publication de cette première édition représente donc un enjeu économique important, au-delà du prestige accordé aux chefs. Les restaurants étoilés attirent généralement une clientèle internationale, favorisent les séjours gastronomiques et peuvent contribuer au développement des producteurs locaux, des domaines viticoles et des établissements hôteliers. La sélection comprend par ailleurs plus de 70 autres restaurants, dont certains distingués dans la catégorie Bib Gourmand, qui valorise les établissements proposant une cuisine de qualité à des prix relativement accessibles. Reste désormais à savoir si les autres États australiens chercheront à obtenir leur propre évaluation. Avec onze établissements distingués dès sa première apparition dans le palmarès Michelin, l’Australie dispose en tout cas d’une nouvelle reconnaissance susceptible de renforcer son rayonnement gastronomique international.