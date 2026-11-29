Israël : Nétanyahou propose à Eisenkot un partage du pouvoir pour sortir de l’impasse politique

Benyamin Nétanyahou et Gadi Eisenkot se rencontrent pour négocier un gouvernement d'union nationale après les élections du 27 octobre, face à une impasse politique. Nétanyahou propose une alternance au poste de Premier ministre, tandis qu'Eisenkot cherche des partenaires pour constituer une majorité, sans qu'aucun accord ne soit encore établi.

Le Premier ministre israélien sortant, Benyamin Nétanyahou, doit rencontrer son rival Gadi Eisenkot ce dimanche 29 novembre afin de négocier la formation d’un gouvernement d’union nationale. Pour tenter de parvenir à un accord, le dirigeant du Likoud se dit désormais prêt à laisser son adversaire exercer en premier les fonctions de Premier ministre.

Près d’un mois après les élections législatives du 27 octobre, Israël demeure confronté à une impasse politique, aucun camp ne disposant d’une majorité absolue à la Knesset. Dans un message publié samedi sur le réseau social X, Benyamin Nétanyahou a proposé à Gadi Eisenkot de former un gouvernement reposant sur une alternance à la tête de l’exécutif. Invoquant les défis « existentiels » auxquels Israël est confronté, le chef du gouvernement sortant affirme être disposé à mettre de côté leurs divergences politiques.

Les deux responsables doivent se retrouver ce dimanche au ministère de la Défense, à Tel-Aviv, à partir de 9 heures, heure française. Chargé de constituer un nouveau gouvernement, Gadi Eisenkot s’est engagé à présenter une coalition avant l’expiration de son mandat, fixée au 6 décembre. L’ancien chef d’état-major de l’armée israélienne avait pourtant récemment affirmé qu’il refusait de partager le pouvoir avec Benyamin Nétanyahou.

Plusieurs scénarios pour sortir de la crise politique

Pour atteindre la majorité absolue de 61 sièges sur les 120 que compte la Knesset, le bloc de Gadi Eisenkot doit encore trouver de nouveaux partenaires. Plusieurs possibilités sont envisagées, parmi lesquelles un rapprochement avec les partis ultraorthodoxes, un accord avec les formations arabes ou la constitution d’un gouvernement d’union nationale associant le Likoud. Ces différentes options suscitent toutefois des divergences au sein de son propre camp.

Pour Benyamin Nétanyahou, la formation d’un gouvernement d’union nationale représente également un enjeu politique personnel. Toujours jugé pour corruption, le Premier ministre sortant pourrait ainsi conserver une influence au sein de l’exécutif et poursuivre son opposition à la création d’une commission d’enquête indépendante sur les défaillances sécuritaires ayant précédé les attaques du 7 octobre 2023. À ce stade, aucun accord de coalition n’a été annoncé entre les deux responsables politiques.

Sources citées dans l’article Compte X de Benyamin Nétanyahou