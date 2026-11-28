Le 27 novembre 2026, Vladimir Poutine inaugure le sous-marin nucléaire Perm, renforçant ainsi les capacités navales russes dans un contexte de tensions avec l'Occident. Ce bâtiment de la classe Iassen-M, équipé de systèmes d'armement modernes, s'inscrit dans un programme de renouvellement visant la mise en service de cinq sous-marins additionnels d'ici 2030.

La Russie poursuit la modernisation de sa marine militaire. Ce vendredi 27 novembre 2026, Vladimir Poutine a assisté à la mise en service du sous-marin nucléaire Perm, lors d’une cérémonie organisée au chantier naval Sevmach de Severodvinsk, dans le nord-ouest du pays. Le président russe a présenté ce bâtiment comme un nouvel élément des capacités stratégiques de Moscou, affirmant qu’il pouvait mener des opérations dans toutes les régions océaniques du monde. Il a également annoncé que cinq autres sous-marins nucléaires devraient rejoindre la flotte russe d’ici 2030. Cette démonstration militaire intervient dans un contexte de tensions persistantes entre la Russie et les pays occidentaux.

La cérémonie s’est déroulée dans les installations industrielles de Sevmach, l’un des principaux chantiers navals militaires de Russie. Vladimir Poutine a assisté à la levée du pavillon sur le Perm, une étape marquant son transfert officiel à la marine russe. Ce bâtiment appartient à la classe Iassen-M, également connue sous la désignation de projet 885M, qui regroupe des sous-marins nucléaires d’attaque équipés de systèmes d’armement modernes. Contrairement aux sous-marins nucléaires lanceurs d’engins principalement destinés à la dissuasion stratégique, les bâtiments de cette classe sont conçus pour remplir différentes missions, notamment la surveillance, la lutte antinavire et les frappes contre des objectifs terrestres. Leur propulsion nucléaire leur permet de rester longtemps en mer sans dépendre d’un ravitaillement fréquent en carburant.

Le président russe a particulièrement insisté sur les capacités opérationnelles du nouveau bâtiment, qu’il présente comme capable d’agir discrètement dans différentes zones océaniques. Les sous-marins de classe Iassen-M peuvent notamment mettre en œuvre plusieurs types de missiles de croisière, dont les missiles hypersoniques Tsirkon. Moscou considère ces systèmes comme des éléments importants de sa stratégie militaire, en raison de leur vitesse et de leur capacité annoncée à atteindre des cibles éloignées. Les caractéristiques exactes des performances du Perm restent toutefois difficiles à vérifier indépendamment, notamment en ce qui concerne sa discrétion acoustique et ses capacités réelles en situation opérationnelle. Vladimir Poutine a également rappelé que la marine russe avait déjà reçu plusieurs bâtiments similaires au cours des dernières années.

Moscou veut disposer de cinq nouveaux bâtiments d’ici 2030

Cette mise en service s’inscrit dans un programme plus vaste de renouvellement des forces navales russes. Vladimir Poutine a annoncé que cinq sous-marins nucléaires supplémentaires devraient rejoindre la flotte d’ici la fin de la décennie, dont trois appartenant à la classe Iassen-M. La Russie cherche à remplacer progressivement certains bâtiments hérités de l’époque soviétique par des unités plus récentes, dotées de nouveaux systèmes de navigation, de détection et d’armement. Ce programme mobilise une partie importante de son industrie militaire, notamment dans les domaines de la construction navale, de la propulsion nucléaire et des technologies de missiles. Il témoigne de la volonté du Kremlin de conserver une capacité de projection militaire mondiale, malgré les contraintes économiques liées à la guerre en Ukraine.

L’annonce intervient alors que les relations entre Moscou et l’OTAN demeurent particulièrement tendues. Les forces navales russes et occidentales se surveillent régulièrement dans l’Atlantique Nord, l’Arctique et plusieurs autres espaces maritimes stratégiques. Le développement de sous-marins modernes accroît les enjeux de détection et de protection des routes maritimes, des infrastructures sous-marines et des groupes navals. Pour les pays européens, cette modernisation représente un défi supplémentaire en matière de sécurité maritime et de défense collective. Pour la Russie, elle constitue également un moyen d’afficher la continuité de ses investissements militaires et de rappeler son statut de puissance nucléaire. La mise en service du Perm illustre ainsi une rivalité stratégique qui dépasse le conflit ukrainien et concerne plus largement les équilibres militaires internationaux.