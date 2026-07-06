Le Canada s’apprête à désigner le constructeur de sa future flotte de sous-marins

Le Premier ministre canadien Mark Carney doit annoncer ce lundi le soumissionnaire retenu pour un contrat majeur portant sur la construction de 12 sous-marins destinés à la Marine royale canadienne, selon des informations du quotidien The Globe and Mail.

Cette annonce interviendra avant le départ de M. Carney pour le sommet de l’OTAN, prévu mardi et mercredi en Turquie. Le bureau du Premier ministre n’a toutefois pas confirmé officiellement cette information.

Deux candidats sont en lice pour décrocher ce contrat, l’un des plus importants de l’histoire militaire du Canada : le consortium germano-norvégien Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) et le constructeur sud-coréen Hanwha Ocean.

Le programme vise à remplacer les quatre sous-marins de classe Victoria actuellement en service, jugés vieillissants et de plus en plus difficiles à maintenir opérationnels.

Cette décision intervient alors que le Canada accélère ses investissements dans la défense. Ottawa a déjà atteint l’objectif de l’OTAN consistant à consacrer 2 % de son produit intérieur brut aux dépenses militaires, et s’est engagé à porter ce niveau à 5 % d’ici 2035.

En parallèle, le gouvernement canadien prévoit de présenter, lors du sommet de l’OTAN, une initiative visant à créer une banque mondiale dédiée au financement de projets de défense, avec une dizaine de pays fondateurs attendus.