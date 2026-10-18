Canada : l’Alberta rêve d’indépendance, les séparatistes se mobilisent à la veille d’un référendum historique

Le Canada pourrait être confronté à une nouvelle crise politique autour de son unité territoriale. Samedi 17 octobre 2026, plusieurs centaines de partisans de l’indépendance de l’Alberta se sont rassemblés devant l’Assemblée législative provinciale, à Edmonton, à deux jours d’un référendum décisif sur l’avenir de cette province de l’ouest canadien. Drapeaux indépendantistes à la main, les manifestants ont réclamé une rupture avec Ottawa, accusant le pouvoir fédéral de limiter le développement économique d’une région particulièrement riche en pétrole et en gaz. Le rassemblement était notamment organisé à l’initiative du mouvement Let Alberta Decide, qui milite pour permettre aux Albertains de choisir leur avenir politique. Les électeurs sont appelés aux urnes lundi 19 octobre afin de déterminer si leur province doit rester au sein du Canada ou engager les démarches constitutionnelles permettant l’organisation ultérieure d’un référendum contraignant sur l’indépendance. Il ne s’agit donc pas encore d’un vote entraînant directement la séparation de l’Alberta, mais d’une étape politique susceptible d’ouvrir un processus beaucoup plus long. Pour les militants souverainistes, cette consultation constitue déjà une victoire, puisqu’elle place pour la première fois leur revendication au cœur du débat politique provincial.

Le mouvement séparatiste albertain puise ses racines dans plusieurs décennies de tensions entre les provinces productrices d’hydrocarbures et le gouvernement fédéral. L’Alberta, dont l’économie repose largement sur l’exploitation des sables bitumineux et la production d’énergie, reproche régulièrement à Ottawa ses politiques environnementales, ses réglementations et certains mécanismes de redistribution fiscale. Ces désaccords se sont accentués sous les gouvernements libéraux de Pierre et Justin Trudeau, avant de prendre une nouvelle dimension pendant la pandémie de Covid-19. Plusieurs militants engagés contre les restrictions sanitaires et favorables au mouvement des camionneurs de 2022 ont depuis rejoint les organisations indépendantistes. Samedi, Keith Wilson, l’un des responsables de Let Alberta Decide, a assuré que le combat se poursuivrait quel que soit le résultat du scrutin. Les partisans de la séparation considèrent que leur province dispose des ressources économiques nécessaires pour devenir un État souverain et négocier directement ses relations commerciales avec ses partenaires internationaux. Leurs adversaires soulignent au contraire les risques liés à une éventuelle rupture : incertitudes sur les frontières, la monnaie, les échanges commerciaux, la dette publique et l’accès aux marchés énergétiques.

Mark Carney défend l’unité canadienne face à une contestation venue de l’Ouest

À Ottawa, la perspective d’un processus de séparation suscite une inquiétude croissante. Le Premier ministre canadien Mark Carney, lui-même originaire de l’Alberta, a multiplié les appels à préserver l’unité nationale. Il estime qu’une sécession introduirait une période d’incertitude économique et institutionnelle, alors que le Canada doit déjà composer avec les tensions commerciales provoquées par les États-Unis de Donald Trump. Le chef du gouvernement fédéral a également évoqué les risques d’ingérences étrangères et les conséquences que pourrait avoir un affaiblissement du pays dans le contexte international actuel. Fait notable, Danielle Smith, Première ministre conservatrice de l’Alberta, s’oppose elle aussi à l’indépendance, bien qu’elle ait accepté l’organisation de la consultation sous la pression croissante du débat provincial. Son positionnement illustre les divisions qui traversent la droite canadienne : certains responsables souhaitent davantage d’autonomie et de compétences pour l’Alberta, sans remettre en cause son appartenance à la fédération, tandis que les séparatistes défendent désormais une rupture complète. Le chef conservateur fédéral Pierre Poilievre a lui aussi appelé les électeurs à maintenir la province au sein du Canada. Malgré la visibilité du mouvement, les enquêtes d’opinion disponibles suggèrent que les partisans d’une séparation restent minoritaires, même si les estimations varient sensiblement selon les instituts et la formulation des questions.

Le scrutin du 19 octobre pourrait néanmoins avoir des conséquences politiques durables, indépendamment de son résultat. Les électeurs devront se prononcer sur plusieurs questions touchant aux relations entre l’Alberta et le gouvernement fédéral, dont celle d’un éventuel processus vers l’indépendance. Une victoire de l’option séparatiste ne signifierait pas la création immédiate d’un nouvel État : elle conduirait le gouvernement provincial à engager des démarches juridiques et constitutionnelles en vue d’une nouvelle consultation. La séparation effective d’une province canadienne soulèverait ensuite des questions complexes, notamment concernant les négociations avec Ottawa et les droits des peuples autochtones présents sur le territoire. L’histoire du Canada reste profondément marquée par les référendums souverainistes organisés au Québec en 1980 et en 1995, ce dernier ayant abouti à une victoire extrêmement serrée des partisans du maintien dans la fédération. Trois décennies plus tard, c’est une province anglophone de l’Ouest qui remet au centre du débat la question de l’unité canadienne. Les résultats provisoires du vote albertain devraient être publiés dans les quarante-huit heures suivant la fermeture des bureaux de vote, tandis que les résultats officiels sont attendus le 29 octobre. Pour les dirigeants indépendantistes, même une défaite ne signifierait pas nécessairement la fin du mouvement. Pour le gouvernement canadien, l’enjeu sera de répondre aux revendications économiques et politiques de l’Alberta sans ouvrir une nouvelle période de tensions constitutionnelles.