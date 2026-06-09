«Même si c’est pas bien, il faut dire que c’est bien»: Dugarry balance les consignes de M6 pour la Coupe du monde

Christophe Dugarry, ex-joueur de l’équipe de France devenu consultant, a révélé sur RMC avoir reçu des remarques après ses critiques sur l’équipe de France lors de l’Euro 2024, alors qu’il officiait comme consultant sur M6. Champion du monde 1998 et champion d’Europe 2000 avec les Bleus, l’ancien attaquant de Bordeaux a expliqué que la chaîne lui avait demandé d’adopter un ton plus positif dans ses commentaires, y compris lorsque le contenu des matchs ne lui semblait pas bon.

« Je dis ce que je pense, que ce soit bien ou pas »

Dugarry a décrit une discussion avec la direction des sports de M6 avant ou pendant sa mission sur l’Euro. Il assure avoir prévenu qu’il ne changerait pas sa manière de commenter. « Quand ils viennent me chercher, je leur dis : moi, je dis ce que je pense, que ce soit bien ou pas », a-t-il avoué. Il affirme aussi avoir rappelé que ses relations avec Didier Deschamps étaient « un peu tendues », mais qu’il ferait abstraction de ce contexte pour commenter les rencontres de l’équipe de France.

Le reproche après l’élimination des Bleus

Après le parcours des Bleus, terminé en demi-finale contre l’Espagne, Christophe Dugarry dit avoir fait un débrief avec le directeur des sports de M6. À ce moment-là, il assure avoir senti son interlocuteur « un peu tendu ». Le reproche portait sur le ton de ses commentaires : il aurait été jugé « trop dur ». Dugarry raconte lui avoir alors demandé si le jeu de l’équipe de France avait réellement été bon pendant la compétition. Son interlocuteur aurait répondu que non.

« Même quand c’est nul, il dit que c’est bien »

Le consultant affirme ensuite que la discussion a basculé lorsque son interlocuteur lui aurait cité l’exemple d’Éric Antoine, animateur notamment de La France a un incroyable talent : « Regarde Éric Antoine. Même quand c’est nul, il dit que c’est bien. » Une comparaison qu’il n’a pas acceptée : « Il ne fallait jamais me prendre si tu voulais que je dise un truc que je ne pense pas. »

Dugarry vise ceux qui commenteront sur M6

Christophe Dugarry a conclu en visant la ligne éditoriale que M6 souhaiterait appliquer à ses prochains commentaires de matchs des Bleus. Il affirme qu’on lui a parlé de « commentaire positif », avec l’idée de ne retenir que ce qui va bien. « Même si ce n’est pas bien, il faut dire que c’est bien », a-t-il résumé.

Il a ensuite ironisé sur les futurs consultants de la chaîne : « Je souhaite bonne chance à ceux qui vont commenter sur M6, de bien s’amuser, de bien profiter. Ils nous ont expliqué qu’ils allaient faire du commentaire positif, qu’ils allaient dire seulement ce qui est bien. Le mec qui rate un dribble, un but, un défenseur qui fait une boulette : ils ne le diront plus. »