CULTURE Cinéma

Johnny Depp incarne Scrooge dans une adaptation gothique

Alice Leroy

Par Alice Leroy

2 minutes de lecture

Johnny Depp incarne Scrooge dans une adaptation gothique
Johnny Depp incarne Scrooge dans une adaptation gothique

Paramount Pictures a dévoilé mercredi la première bande-annonce de Scrooge, nouvelle adaptation du conte Un chant de Noël de Charles Dickens réalisée par Ti West. Johnny Depp y incarne le célèbre avare Ebenezer Scrooge, marquant son retour dans une grande production hollywoodienne, sept ans après son dernier rôle de ce type.

Un Londres victorien traversé par trois fantômes

Le film suit Ebenezer Scrooge, vieil homme avare et solitaire qui méprise Noël, confronté la nuit de la fête à la visite du fantôme de son ancien associé puis à celles des esprits de Noëls passés, présents et futurs. La bande-annonce dévoile un Londres victorien plongé dans une atmosphère sombre et fantastique, où Scrooge revit des fragments de son passé pour tenter de changer son avenir.

Le casting réunit autour de Johnny Depp les acteurs Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, Tramell Tillman et Ian McKellen. Le film sortira dans les salles françaises le 11 novembre sous le titre Scrooge, après avoir été présenté sous le titre Ebenezer: A Christmas Carol aux États-Unis.

Un tournant dans la carrière du réalisateur comme de l’acteur

Habitué du cinéma d’horreur à petit budget avec la trilogie X, Pearl et MaXXine, le réalisateur Ti West s’attaque ici pour la première fois à une grande production de studio, avec un scénario coécrit par Nathaniel Halpern. Pour Johnny Depp, ce projet marque son premier rôle dans une production hollywoodienne d’envergure depuis Minamata en 2020.

La promotion du film s’est accélérée cette semaine avec l’apparition surprise de l’acteur au Comic-Con de San Diego, où il s’est présenté costumé en Ebenezer Scrooge devant les festivaliers, avant même la diffusion officielle de la bande-annonce.

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