Don Omar annonce son grand retour sur une scène parisienne

Don Omar se produira à Paris le 30 juin 2027, marquant son retour après plus de dix ans d'absence. Sa tournée européenne, baptisée The Last King World Tour, débute à Zurich et comprend treize dates avant de se terminer en Espagne. Les détails de la billetterie pour le concert parisien seront bientôt révélés.

La star portoricaine du reggaeton Don Omar se produira à Paris le mercredi 30 juin 2027, dans le cadre de sa tournée The Last King World Tour, marquant son premier concert dans la capitale française depuis plus de dix ans. L’annonce coïncide avec le quinzième anniversaire de Danza Kuduro, le titre qui l’avait propulsé au rang de star mondiale.

Le volet européen de la tournée débutera le 24 juin 2027 à Zurich, avant de passer par La Haye et Düsseldorf, puis Paris. Le parcours se poursuivra ensuite vers Milan, Naples et Londres, avant de s’achever par six dates espagnoles à Bilbao, Valence, Murcie, Madrid, Málaga et en Galice, jusqu’à la mi-juillet 2027. La salle parisienne accueillant le concert n’a pour l’instant pas été officiellement confirmée par l’organisation.

Le spectacle doit revisiter l’ensemble de la carrière de l’artiste à travers des titres devenus des classiques du genre, parmi lesquels Dale Don Dale, Pobre Diabla, Salió el Sol, Bandoleros, Taboo ou encore Hasta Abajo.

Un titre toujours au sommet des écoutes en streaming

Danza Kuduro reste aujourd’hui encore la chanson latina la plus streamée sur la plateforme Spotify, et continue de figurer dans son classement mondial des titres les plus écoutés, quinze ans après sa sortie. Cette longévité illustre le rôle pionnier de Don Omar dans l’expansion internationale du reggaeton au tournant des années 2010.

Les modalités précises de billetterie pour la date parisienne n’ont pas encore été communiquées par les organisateurs, qui invitent les fans à surveiller les canaux de vente habituels ainsi que le site officiel de l’artiste.