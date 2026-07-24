Stéphane Bern prend la tête de la reconstruction de Saint-Denis

Stéphane Bern est élu président de l'association Suivez la flèche pour piloter la reconstruction de la basilique de Saint-Denis, endommagée en 1837. Cette élection suscite des tensions avec le maire Bally Bagayoko, qui conteste sa légitimité. Bern, célèbre défenseur du patrimoine, espère restaurer la flèche perdue de cet édifice historique.

Stéphane Bern a été élu jeudi 23 juillet président de l’association Suivez la flèche, chargée de piloter la reconstruction de la tour nord et de la flèche de la basilique cathédrale de Saint-Denis, frappée par la foudre en 1837. L’élection s’est déroulée sans la voix de l’édile insoumis Bally Bagayoko, qui a quitté la réunion avant le vote.

Une présidence contestée par le maire de la ville

Bally Bagayoko avait fait valoir que la présidence de cette association revenait traditionnellement au maire de Saint-Denis, une position qu’il aurait défendue jusqu’à quitter la séance avant que le vote ne soit organisé, selon plusieurs participants cités par l’AFP. Cette contestation illustre les tensions qui peuvent entourer la gouvernance de grands chantiers patrimoniaux, où se croisent les intérêts des collectivités locales, de l’État et des associations de mécénat.

Stéphane Bern, joint au téléphone par l’AFP, s’est dit heureux d’avoir été élu à l’unanimité des votants, sans commenter directement l’absence du maire lors du scrutin.

Un animateur déjà rompu à la défense du patrimoine

Connu pour son émission Secrets d’histoire et pour avoir initié la mission Patrimoine en péril, qui finance depuis 2018 la sauvegarde de monuments menacés grâce au loto du patrimoine, Stéphane Bern s’impose une nouvelle fois comme une figure centrale de la mobilisation en faveur des grands chantiers historiques français.

La basilique de Saint-Denis, nécropole des rois de France depuis le haut Moyen Âge, avait perdu sa flèche lors d’un violent orage en 1837, laissant depuis la tour nord privée de son couronnement d’origine, que l’association espère désormais reconstruire.