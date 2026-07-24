CULTURE Musique

Les Gipsy Kings en écho au château de Berne, dans le Var

Alice Leroy

Par Alice Leroy

2 minutes de lecture

Les Gipsy Kings en écho au château de Berne, dans le Var
Les Gipsy Kings en écho au château de Berne, dans le Var

Nicolas Reyes, voix emblématique du groupe culte les Gipsy Kings, se produit les 24 et 25 juillet au château de Berne, dans le Var, à l’occasion du Festival des Arts en Provence. Il s’agit des deux seules dates françaises programmées pour l’artiste cet été, avant son départ pour une tournée aux États-Unis.

Un amphithéâtre pensé autour d’une scène flottante

Le festival se déroule au sein du domaine viticole du château de Berne, où une scène flottante récemment restaurée surplombe un étang piqué de nénuphars. Selon le journaliste Philippe Legrand, à l’origine de l’événement avec le directeur général du domaine Giuseppe Cosmai, ce cadre insolite s’est imposé de lui-même comme un lieu à partager avec le plus grand nombre, dans un amphithéâtre naturel face au miroir d’eau.

Nicolas Reyes y interprète le répertoire des Gipsy Kings, mêlant rumba, flamenco et rythmes latins, porté par des titres devenus des standards internationaux comme Volare ou Bamboleo.

Un festival qui se poursuit jusqu’en septembre

Le Festival des Arts en Provence se prolonge au-delà de ces deux soirées, avec une programmation qui doit se poursuivre jusqu’en septembre au château de Berne, situé sur le tracé de l’ancienne Via Aurelia reliant historiquement l’Espagne à l’Italie.

L’événement ambitionne de rassembler et de faire du bien dans une actualité jugée chahutée, en s’inscrivant dans l’esprit originel de la route du bonheur revendiqué par le réseau hôtelier Relais et Châteaux depuis sa création dans les années 1960.

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