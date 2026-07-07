Mondial – La Belgique bat facilement États-Unis. Les trois organisateurs de la Coupe du monde sont éliminés

Cette nuit, les États-Unis ont quitté la Coupe du monde dès les huitièmes de finale après une lourde défaite contre la Belgique, à Seattle. Dans un match marqué par la polemique autour de Folarin Balogun, dont la suspension avait été annulée avant la rencontre, la sélection américaine s’est inclinée 4-1 face aux Diables Rouges. La Belgique a validé son billet pour les quarts de finale, où elle affrontera l’Espagne vendredi.

De Ketelaere frappe d’entrée

La Belgique entre très vite dans son match. Dès la 9e minute, Charles De Ketelaere ouvre le score et place les États-Unis sous pression. Les Américains réagissent avant la pause : Malik Tillman égalise à la 31e minute et relance brièvement la rencontre. Mais la Belgique reprend immédiatement le contrôle. À la 33e minute, De Ketelaere marque une deuxième fois. Son doublé remet les Diables Rouges devant et casse l’élan américain.

Vanaken creuse l’écart, Lukaku termine le travail

En seconde période, les États-Unis tentent de revenir, mais la Belgique se montre plus efficace. Hans Vanaken inscrit le troisième but belge à la 57e minute. À 3-1, les Américains sont contraints de se découvrir davantage, sans réussir à réduire l’écart. Dans le temps additionnel, Romelu Lukaku alourdit encore le score. L’attaquant belge marque à la 90e+3 et fixe le résultat final à 4-1.

La Belgique file en quarts, les États-Unis dehors

Avec cette victoire, la Belgique poursuit sa route dans le Mondial. Les Diables Rouges affronteront l’Espagne en quarts de finale vendredi. Pour les États-Unis, l’aventure s’arrête brutalement. À domicile, la sélection américaine espérait aller plus loin dans la compétition, mais elle a été punie par une Belgique plus tranchante dans les zones décisives.

Les trois organisateurs du Mondial, les Etats-Unis, le Mexique et le Canada, sont éliminés !