Après la victoire 2-1 de la Norvège sur le Brésil, Erling Haaland, meilleur buteur de la compétition abec 7 buts ( comme Mbappé et Messi ), est l’un des footballeurs les plus observés. Et sa réussite est tout sauf un hasard. Haaland est en effet réputé pour sa discipline quotidienne, ses rituels de récupération et ses habitudes de sommeil très particulières.

Le sommeil placé au centre de tout

Depuis plusieurs années, Haaland présente le sommeil comme l’un des piliers de sa performance. L’attaquant de Manchester City a déjà confié dormir la bouche scotchée pour favoriser la respiration par le nez. Avant de se coucher, il porte aussi des lunettes filtrant la lumière bleue pendant plusieurs heures et explique chercher à limiter les signaux dans sa chambre. « Le sommeil est la chose la plus importante au monde », a-t-il affirmé.

Bains glacés et sauna après l’entraînement

La récupération occupe une place cruciale dans son quotidien. Haaland intègre les bains glacés et le sauna à son protocole d’après-entraînement, avec l’objectif de les pratiquer quatre ou cinq fois par semaine. Ces séances font partie de sa manière de gérer l’enchaînement des efforts, les douleurs musculaires et la fatigue accumulée.

Une chambre hypoxique pour simuler l’altitude

À Manchester City, Haaland utilise également une chambre hypoxique. Ce dispositif reproduit un environnement pauvre en oxygène, proche des conditions d’altitude, avec la possibilité d’ajouter chaleur et humidité. L’objectif est de placer le corps dans des conditions contrôlées, plus exigeantes, pour travailler l’adaptation à l’effort. Haaland estime que ce type d’entraînement l’aide notamment à mieux récupérer entre les sprints pendant les matchs. Pour un joueur de son profil, grand, puissant, lancé sur des courses répétées à haute intensité, cette capacité à repartir vite après un effort est centrale.

Souplesse, mobilité, puissance

L’attaquant accorde aussi une place importante à la mobilité. Étirements, renforcement musculaire, cardio et travail de souplesse font partie de son programme. Haaland explique notamment que sa souplesse au niveau des adducteurs et des hanches est importante pour conserver sa capacité à marquer dans des positions difficiles.

Cette partie de sa routine est moins spectaculaire que la bouche scotchée ou les bains glacés, mais elle correspond à une réalité simple : Haaland construit sa puissance avec un corps capable d’absorber les charges, de répéter les accélérations et de garder de l’amplitude dans les gestes de finition.

Lumière rouge et manque de soleil à Manchester

Haaland utilise également la lumière rouge dans sa routine. Il explique y avoir recours notamment pour compenser le manque de soleil à Manchester. Ce type de traitement est présenté par ses promoteurs comme bénéfique pour certains aspects de la peau, mais les preuves scientifiques restent limitées et les recherches se poursuivent sur son efficacité réelle.

Une alimentation simple, mais très cadrée

La nutrition est un autre élément fort de son quotidien. Haaland a déjà expliqué privilégier une alimentation simple, avec notamment des steaks bien gras. Dans une journée type, il commence aussi par un café avec du lait cru et du sirop d’érable. Le lait cru n’étant pas pasteurisé, sa consommation est encadrée et déconseillée par des autorités de santé publique en raison des risques microbiens.

Haaland assume cette approche directe de l’alimentation. Il répète qu’il aime tester de nouvelles choses, tout en cherchant à optimiser les petits détails qui peuvent compter dans sa carrière. Chez lui, la logique est toujours la même : dormir mieux, récupérer mieux, manger selon ses habitudes, bouger chaque jour, et limiter les pertes d’énergie.

Un corps traité comme une machine de compétition

À 25 ans, Haaland reste l’un des attaquants les plus puissants du football mondial. Sa routine fascine parce qu’elle mélange pratiques très encadrées, habitudes personnelles et gestes plus surprenants. Bouche scotchée, lunettes anti-lumière bleue, sauna, bains glacés, chambre hypoxique, lumière rouge, alimentation très spécifique… Et pour le moment, ça lui réussit plutôt bien !