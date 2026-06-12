Neymar pourrait manquer tous les matchs de poule : coup dur en vue pour les fans du Brésilien

Neymar pourrait manquer les trois matchs du Brésil en phase de poule. Déjà forfait pour l’entrée en lice contre le Maroc, le numéro 10 reste en récupération après une lésion au mollet droit, et aucune garantie n’existe encore sur sa présence pour les deux rencontres suivantes. Le Brésil débutera contre le Maroc, le samedi 13 juin, au MetLife Stadium, dans le New Jersey. La Seleção affrontera ensuite Haïti, le samedi 20 juin, à Philadelphie, avant de terminer sa phase de groupes contre l’Écosse, le mercredi 24 juin, à Miami.

Le Maroc sans Neymar

Le premier rendez-vous est déjà compromis. Neymar n’a pas repris l’entraînement collectif et poursuit son programme de soins. Pour le Brésil, le match contre le Maroc arrive trop tôt. Cette absence pèse surtout par le nom. Sur le terrain, Neymar n’est plus le joueur dominant qu’il a été. Ses dernières saisons ont été marquées par les blessures, une longue absence en sélection et un retour à Santos loin de lever tous les doutes sur son niveau physique.

Haïti et l’Écosse dans l’incertitude

Le problème ne se limite pas au Maroc. La blessure diagnostiquée nécessite du repos et une rééducation, avec un délai initialement évoqué de deux à trois semaines. Les matchs contre Haïti puis l’Écosse restent directement menacés. Le calendrier est serré : sept jours entre le Maroc et Haïti, puis quatre jours seulement avant l’Écosse. Même en cas d’amélioration, un retour précipité exposerait Neymar à un risque de rechute.

Pas forcément une perte sportive majeure

L’absence de Neymar ne change pas seulement l’équipe sur le plan technique. Elle relance surtout une question devenue centrale au Brésil : le Neymar actuel est-il encore indispensable sportivement ?Beaucoup estiment que non. À 34 ans, il n’a plus la continuité physique nécessaire depuis plusieurs saisons. Il n’a plus joué avec la Seleção depuis 2023 et son corps ne lui permet plus d’enchaîner au très haut niveau comme avant. Dans un groupe où le Brésil dispose d’autres options offensives, son forfait ne serait pas forcément la perte sportive absolue qu’il aurait représentée il y a quelques années.

Une star que le pays voulait revoir

Neymar n’est peut-être plus indispensable au jeu brésilien, mais il reste une figure immense pour le pays. Sa sélection répondait aussi à une attente populaire forte. Le Brésil voulait revoir sa star dans une Coupe du monde. Après des années de blessures, de doutes et d’éloignement de la sélection, Neymar incarnait encore une forme de dernier grand rendez-vous avec le maillot national. Sa présence dans le groupe avait créé une forte attente, même si Carlo Ancelotti avait répété que sa place devait dépendre de son état physique et de sa forme, pas de son statut.

Ancelotti avance avec une équation différente

Carlo Ancelotti doit désormais préparer le début du tournoi avec l’idée que Neymar pourrait ne pas jouer en phase de poule. Cela change l’image du Brésil plus que son potentiel offensif. La Seleção perd un symbole, le meilleur buteur de son histoire. Mais elle ne perd pas forcément son meilleur joueur du moment. C’est tout le paradoxe de cette situation : sportivement, le Brésil peut avancer sans Neymar ; émotionnellement, son absence enlève au tournoi une partie de ce que le pays voulait encore croire.