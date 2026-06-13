Jean-Michel Aulas se met en retrait du conseil municipal de Lyon après une plainte visant un ancien conseiller de campagne

La crise s’aggrave autour de Jean-Michel Aulas. L’ancien président de l’Olympique lyonnais a annoncé son retrait de la gouvernance du groupe Cœur lyonnais au conseil municipal de Lyon, deux jours après les révélations concernant une plainte pour viol par soumission chimique déposée contre un ancien responsable de sa campagne municipale.

Dans un communiqué, le groupe d’opposition a indiqué que Jean-Michel Aulas et sa vice-présidente Laure Cédat avaient proposé de se mettre en retrait afin de préserver l’unité du collectif. Cette décision intervient alors que plusieurs élus de droite et du centre ont exprimé leur malaise face à la situation et à sa gestion.

Des départs au sein de son groupe politique

La réunion organisée vendredi a mis en évidence de profondes divisions au sein de Cœur lyonnais. Plusieurs élus, dont le maire LR du 2e arrondissement Pierre Oliver, ont annoncé leur départ du groupe. D’autres conseillers municipaux, parmi lesquels Emmanuel Hamelin, Samuel Soulier et Nina Bouffet, ont également pris leurs distances.

La veille encore, Jean-Michel Aulas avait refusé de se mettre en retrait de ses fonctions à la Métropole de Lyon. Face à la pression croissante de plusieurs élus de la majorité métropolitaine et de responsables de la droite lyonnaise, la présidente de la Métropole, Véronique Sarselli, a finalement décidé de lui retirer temporairement ses délégations ainsi qu’à Laure Cédat et Emmanuel Imberton.

Une plainte au cœur de la crise

L’affaire trouve son origine dans une plainte déposée en mai par une jeune militante engagée dans la campagne municipale de Jean-Michel Aulas. Elle accuse l’ancien directeur de la communication de la campagne de l’avoir violée après une soumission chimique présumée. Le mis en cause conteste les faits qui lui sont reprochés.

Aucune poursuite n’est engagée à ce stade contre Jean-Michel Aulas lui-même. Mais les révélations ont provoqué une onde de choc dans le paysage politique lyonnais, fragilisant la principale figure de l’opposition au maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet.