Nicolas Sarkozy rend hommage à Bernadette Chirac, décédée à 93 ans

L’ancien président a salué sur CNEWS et Europe 1 la mémoire de celle qu’il considérait comme une grande amie et une figure majeure de la vie politique française.

Bernadette Chirac est décédée le 5 juin dernier à l’âge de 93 ans. Sa fille Claude a annoncé la nouvelle ce samedi, suscitant une vague d’hommages dans la classe politique française. Veuve de l’ancien chef de l’État Jacques Chirac, elle fut la seule première dame à avoir exercé un mandat politique sous son propre nom, celui de conseillère municipale. Son engagement et sa discrétion ont marqué plusieurs décennies de vie publique.

Un hommage personnel et politique

Nicolas Sarkozy, invité exceptionnel sur Europe 1 et CNEWS ce vendredi 12 juin, a rendu un vibrant hommage à celle qu’il considérait comme bien plus qu’une alliée politique. L’ancien président a confié avoir perdu une grande amie qui l’avait soutenu tout au long de sa carrière, tant sur le plan personnel que politique. Il a salué sa force de caractère et son dévouement à la France, soulignant qu’elle ne se plaignait jamais malgré les épreuves.

Dans son intervention diffusée sur les antennes de CNEWS et Europe 1, Nicolas Sarkozy a évoqué un lien profond avec Bernadette Chirac, allant jusqu’à affirmer qu’ils étaient du même sang. Il a souligné que la France perdait une grande dame qui avait fait honneur au pays. D’autres personnalités politiques comme François Hollande et David Douillet ont également rendu hommage à cette femme engagée qui aura marqué la vie publique française par sa présence et son action.