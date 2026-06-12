Entrevue POLITIQUE Politique internationale

Macron reçoit Meloni à Antibes le 25 juin pour un premier sommet bilatéral

12 juin 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités

Le président français accueillera la cheffe du gouvernement italien dans les Alpes-Maritimes pour des discussions stratégiques sur la défense et l’énergie.

Macron reçoit Meloni à Antibes le 25 juin pour un premier sommet bilatéral
Macron reçoit Meloni à Antibes le 25 juin pour un premier sommet bilatéral

Emmanuel Macron recevra Giorgia Meloni le 25 juin prochain à Antibes, selon l’annonce faite par l’Élysée ce vendredi 12 juin. Il s’agit du premier sommet bilatéral entre le président français et la Première ministre italienne depuis son arrivée au pouvoir à Rome. Cette rencontre, qui se déroulera dans la ville des Alpes-Maritimes, marque une nouvelle étape dans les relations franco-italiennes après plusieurs mois d’attente.

Des secteurs stratégiques au menu

Les deux dirigeants aborderont plusieurs dossiers stratégiques lors de leurs échanges. La présidence française a précisé que les discussions porteront notamment sur la défense, le spatial et l’énergie. Ces secteurs constituent des domaines prioritaires pour les deux pays, qui cherchent à renforcer leur coopération au niveau européen dans un contexte géopolitique tendu.

Ce sommet intervient dans un climat diplomatique apaisé entre Paris et Rome. Si les relations avaient connu quelques tensions lors de l’arrivée de Giorgia Meloni à la tête du gouvernement italien, les deux capitales affichent désormais leur volonté de travailler ensemble sur des enjeux communs. La tenue de cette rencontre bilatérale témoigne de la normalisation des rapports entre la France et l’Italie.

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