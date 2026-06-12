MONDE Guerres et Conflits International

L’Otan réduit ses effectifs militaires au Kosovo

12 juin 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

L’Alliance atlantique annonce une diminution de sa mission KFOR, forte de 4 600 soldats, en raison de l’amélioration de la sécurité dans le pays.

L'Otan réduit ses effectifs militaires au Kosovo
L'Otan réduit ses effectifs militaires au Kosovo

L’Otan a annoncé vendredi 12 juin une réduction des effectifs de sa mission militaire au Kosovo. La KFOR, qui compte actuellement quelque 4 600 soldats déployés dans ce petit pays des Balkans, verra ses rangs diminuer en raison d’une amélioration des conditions de sécurité sur le terrain. L’Alliance atlantique n’a toutefois pas précisé quelles nationalités seraient concernées par ce retrait ni l’ampleur exacte de cette diminution.

Washington annonce son retrait partiel

Selon plusieurs diplomates européens en poste à l’Otan, les États-Unis auraient fait part de leur intention de réduire leur contribution au sein de cette force internationale. Washington représente une part significative du dispositif militaire déployé au Kosovo depuis la fin du conflit entre Serbes et Kosovars. Cette décision américaine s’inscrit dans une logique de réajustement des engagements militaires outre-Atlantique.

La KFOR est présente au Kosovo depuis 1999 pour garantir la stabilité et la sécurité dans cette région longtemps marquée par les tensions ethniques. Le retrait partiel annoncé reflète une évolution jugée positive de la situation sur place, même si l’Otan maintient sa présence pour prévenir toute résurgence des violences. Aucun calendrier précis n’a été communiqué concernant la mise en œuvre de cette réduction d’effectifs.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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