Insolite – Un pilote contrôlé positif à la cocaïne après son atterrissage à Nice: 10 mois de prison avec sursis

Un commandant de bord de Scandinavian Airlines a été contrôlé positif à la cocaïne à l’aéroport Nice-Côte d’Azur, après l’arrivée de son Airbus A320. Le contrôle a été réalisé par la gendarmerie des transports aériens dans le cadre d’un dépistage de routine visant l’équipage.

Le pilote immédiatement retiré du service

Âgé d’environ 45 ans et présenté comme un pilote expérimenté, l’homme a été déclaré inapte au vol après le résultat positif. Des analyses complémentaires ont confirmé la présence de cocaïne. Le vol suivant, prévu entre Nice et Stockholm-Arlanda, a été annulé faute de pouvoir maintenir un équipage conforme aux exigences réglementaires.

Le commandant de bord a été placé en garde à vue, puis présenté à la justice dès le lendemain. Il a été condamné à 10 mois de prison avec sursis et à une interdiction de survol du territoire français pendant un an. Cette mesure l’empêche de piloter au-dessus de la France durant toute la période prononcée.

Les passagers réorientés après l’annulation

Les passagers du vol annulé vers Stockholm ont été pris en charge par la compagnie. Certains ont été réacheminés, d’autres ont reçu un hébergement et un nouveau vol le lendemain. SAS a évoqué un membre d’équipage « inapte au vol » et a indiqué que le dossier relevait désormais des autorités.

Une affaire traitée comme une infraction grave

Dans l’aviation commerciale, la consommation de stupéfiants en service est incompatible avec les règles de sécurité applicables aux équipages. Dans ce dossier, aucun incident de vol ni atterrissage d’urgence n’a été signalé, mais le contrôle positif a entraîné l’arrestation du pilote, l’annulation de la rotation suivante et une condamnation pénale immédiate.