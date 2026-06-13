Arrêté après quatre ans de fraude, il utilisait l’identité d’un étudiant pour voyager sans billet

Un homme soupçonné d’avoir utilisé pendant plusieurs années l’identité d’un étudiant lyonnais lors de contrôles SNCF a été interpellé mardi à Vienne, en Isère. Selon les premiers éléments de l’enquête, il se présentait sous le nom de sa victime lorsqu’il voyageait sans titre de transport, laissant à cette dernière le soin de recevoir les amendes et les procédures de recouvrement.

Pendant plusieurs années, le jeune homme dont l’identité avait été usurpée a dû faire face à une succession de majorations, de saisies administratives et de démarches pour tenter de prouver qu’il n’était pas l’auteur des infractions. Les sommes réclamées ont atteint plusieurs milliers d’euros et ont provoqué de nombreuses complications administratives et financières.

Une fraude repérée grâce à une alerte SNCF

Face à la répétition des signalements, la SNCF avait mis en place un dispositif de surveillance sur l’identité de la victime. Lors d’un contrôle effectué mardi à Vienne, les agents ont détecté l’utilisation du nom signalé et ont immédiatement contacté la police ferroviaire. Le suspect a ensuite été remis aux enquêteurs.

Les investigations ont révélé que l’homme aurait utilisé plusieurs identités différentes pour échapper au paiement de ses trajets. Une autre victime a déjà été identifiée dans la région de Dijon. Placé en garde à vue, le suspect a reconnu une partie des faits portant sur une trentaine de procès-verbaux. Il doit comparaître en novembre devant la justice dans le cadre d’une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer l’étendue exacte de cette fraude et à identifier d’éventuelles autres victimes.