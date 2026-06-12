Canicule : EDF envisage de réduire la production de plusieurs centrales nucléaires dès mardi

EDF a averti vendredi que plusieurs centrales nucléaires pourraient être contraintes de réduire leur activité dès le 16 juin en raison des fortes chaleurs attendues sur une grande partie du pays. Le groupe surveille particulièrement la centrale de Saint-Alban, en Isère, dont le fonctionnement dépend directement de la température des eaux du Rhône utilisées pour refroidir les réacteurs.

La France s’apprête à connaître un nouvel épisode de chaleur marqué avant même le début officiel de l’été. Selon Météo-France, les températures pourraient dépasser localement les 35°C dans plusieurs régions à partir du week-end. Cette hausse du mercure se répercute sur les cours d’eau, dont la température constitue un paramètre essentiel pour l’exploitation des centrales nucléaires.

Le changement climatique pèse de plus en plus sur le parc nucléaire

Les centrales françaises sont soumises à des règles environnementales strictes. Lorsque l’eau des fleuves devient trop chaude, EDF doit parfois diminuer la puissance des réacteurs afin d’éviter de réinjecter dans le milieu naturel une eau susceptible de perturber davantage les écosystèmes. Le Rhône est particulièrement concerné, plusieurs installations nucléaires étant implantées sur son parcours.

À ce stade, EDF ne prévoit pas d’impact majeur sur l’approvisionnement électrique du pays. Le groupe doit actualiser ses prévisions lundi avant de confirmer ou non d’éventuelles restrictions. Si les conséquences restent aujourd’hui limitées à l’échelle nationale, le phénomène tend à se répéter. EDF estime que ces contraintes environnementales réduisent actuellement sa production annuelle d’environ 0,3 %, mais cette perte pourrait être multipliée par près de cinq d’ici 2035 sous l’effet du réchauffement climatique et de la multiplication des épisodes de chaleur extrême.