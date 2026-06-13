Un homme de 38 ans retrouvé mort en Lorraine, une enquête ouverte pour déterminer les circonstances du décès

La découverte a eu lieu mercredi à Toul, en Meurthe-et-Moselle. Un homme de 38 ans a été retrouvé sans vie dans son appartement après plusieurs jours sans donner de nouvelles à son entourage. Ce sont des proches, inquiets de son silence inhabituel, qui ont décidé de se rendre à son domicile avant de faire la macabre découverte.

Selon les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, la victime présentait deux blessures causées par une arme blanche. Le corps, déjà en état de rigidité cadavérique, laisse penser que le décès remontait à plusieurs heures, voire plusieurs jours avant sa découverte.

Les enquêteurs examinent la piste criminelle

L’affaire présente plusieurs zones d’ombre. La porte du logement était fermée de l’intérieur et les clés se trouvaient toujours dans la serrure lorsque les proches sont arrivés sur place. L’un d’eux est néanmoins parvenu à entrer avant de prévenir les secours et les forces de l’ordre.

Les investigations ont été confiées aux services de police afin de déterminer les circonstances exactes de la mort. Une autopsie devait être pratiquée pour établir les causes du décès et préciser l’origine des blessures constatées. Les enquêteurs s’intéressent notamment au mode de vie de la victime, décrite comme consommatrice de stupéfiants selon les premiers éléments recueillis au cours de l’enquête.