Le rassemblement pro-palestinien de LFI à Strasbourg maintenu dans un nouveau lieu

Le meeting organisé par la gauche radicale européenne en soutien à la Palestine se tiendra bien jeudi prochain à Strasbourg, mais dans une autre salle que celle prévue initialement. Les organisateurs ont annoncé le maintien de l’événement après l’abandon du Palais de la musique et des congrès, où devait se dérouler la manifestation en présence de plusieurs responsables politiques et du rappeur Médine.

Portée notamment par des élus de La France insoumise et des organisations de soutien à la cause palestinienne, la rencontre doit avoir lieu pendant la session du Parlement européen. Elle vise à conclure une campagne réclamant la suspension de l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël, une initiative qui aurait recueilli plus d’un million de signatures selon ses promoteurs.

Désaccord autour du format de l’événement

La controverse est née après la diffusion d’une affiche mettant en avant la participation de Médine. Les responsables de la salle initialement réservée ont expliqué avoir été informés d’une réunion publique et non d’un événement incluant une prestation musicale. Les organisateurs contestent cette version et assurent que la possibilité d’un concert figurait dans leur demande depuis plusieurs semaines.

Plusieurs personnalités de LFI, dont Rima Hassan et Manon Aubry, doivent participer à cette mobilisation. La présence de Médine continue de susciter des réactions en raison de polémiques passées liées à certaines de ses prises de position et publications sur les réseaux sociaux. Les organisateurs dénoncent pour leur part une tentative d’empêcher la tenue de l’événement et assurent que le programme sera maintenu dans son intégralité.