Le Danemark promet de défendre « chaque pouce » de son territoire face aux ambitions américaines sur le Groenland

La Première ministre danoise Mette Frederiksen a affirmé mercredi que son pays était prêt à défendre « chaque pouce » du territoire de l’OTAN, y compris l’ensemble du royaume du Danemark, après les nouvelles déclarations du président américain Donald Trump sur le Groenland.

En marge du sommet de l’OTAN à Ankara, Mette Frederiksen a réagi aux propos de Donald Trump, qui a réitéré la veille son souhait de voir le Groenland passer sous contrôle américain. La cheffe du gouvernement danois a rappelé l’engagement de son pays envers l’Alliance atlantique tout en soulignant sa détermination à protéger son territoire.

Le Groenland, territoire autonome du royaume du Danemark, occupe une position stratégique dans l’Arctique et suscite un intérêt croissant des grandes puissances en raison de sa situation géographique et de ses ressources naturelles.

Malgré les tensions suscitées par les déclarations du président américain, le ministre danois des Affaires étrangères a estimé qu’un accord sur les questions liées au Groenland restait possible, sans donner davantage de précisions sur la nature d’un éventuel compromis.

Les déclarations interviennent alors que les dirigeants de l’OTAN sont réunis à Ankara pour discuter des principaux enjeux de sécurité de l’Alliance, dans un contexte marqué par les tensions en Europe, au Moyen-Orient et dans l’Arctique.