Un avion cargo disparaît au large de Karachi, d’importantes recherches en cours au Pakistan

Les autorités pakistanaises ont lancé une vaste opération de recherche en mer après la disparition d’un avion cargo au large des côtes de Karachi. Les équipes de secours ratissent les eaux à la recherche de l’appareil et de ses cinq membres d’équipage, ont indiqué les autorités mercredi.

Selon les premières informations, l’avion avait signalé un problème affectant son système de navigation avant de perdre tout contact avec les contrôleurs aériens alors qu’il évoluait à proximité de Karachi. Les circonstances exactes de la disparition restent inconnues.

Les données de suivi du vol montrent que l’appareil a connu d’importantes variations d’altitude dans les minutes précédant une descente rapide vers une zone située au sud-ouest de Karachi, alimentant les craintes d’un accident en mer.

La compagnie K2 Airways a précisé que les cinq personnes présentes à bord étaient composées de deux pilotes, de deux ingénieurs et d’un membre du personnel de soutien. Aucun survivant n’a pour l’heure été retrouvé.

Les autorités pakistanaises poursuivent les recherches afin de localiser l’épave de l’appareil et de déterminer les causes de l’incident. Une enquête sera ouverte dès que davantage d’éléments seront disponibles.