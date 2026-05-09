La justice française s’attaque aux « scam centers » qui piquent leurs victimes jusqu’en France

Un message privé qui tombe au bon moment, une annonce trop belle pour être vraie, une conversation qui semble « normale »… et, au bout, un compte vidé. La justice française a décidé d’accélérer sur le dossier des « scam centers », ces usines à arnaques en ligne dont les tentacules touchent désormais plus souvent des victimes en France, avec une mécanique rodée et une froideur quasi administrative.

Derrière ce terme un peu clinique, on trouve des structures installées surtout en Asie du Sud-Est, entre le Cambodge, la Birmanie, la Thaïlande et le Laos, où des équipes travaillent à la chaîne. Le schéma est celui d’organisations hiérarchisées et spécialisées, avec des rôles séparés : ceux qui accrochent la cible, ceux qui écrivent les scénarios, ceux qui entretiennent la relation et ceux qui « suivent » la victime jusqu’au virement de trop. Des centres similaires opèrent aussi dans des pays francophones du Maghreb, d’Afrique subsaharienne et à Madagascar.

Une mécanique bien rodée sur les réseaux sociaux

Concrètement, les escrocs pêchent large : réseaux sociaux, applications de rencontres, publicités sponsorisées sur Facebook, Google, YouTube ou TikTok. Les histoires varient, pas l’objectif. Faux placements et promesses de rendements rapides, opportunités commerciales inventées, menaces liées à l’usurpation d’identité, « romance scam » où l’on fabrique une idylle comme on monte un dossier… Le lecteur le devine, ce n’est pas l’arnaque du coin de rue, c’est une économie entière.

À Paris, deux enquêtes récentes ont été ouvertes au parquet, au sein des 2e et 3e divisions. L’une a été déclenchée le 14 janvier pour des faits qualifiés « d’atteinte à un système automatisé, enlèvement, séquestration et escroquerie en bande organisée », dans un dossier lié à ces centres. Le champ est large, la menace aussi : les enquêteurs parlent désormais une langue de criminalité transnationale, faite d’échanges de renseignements et de coopérations avec des autorités étrangères.

La traite humaine au cœur de certaines enquêtes

Un autre angle, plus sombre, s’impose dans plusieurs dossiers : la traite d’êtres humains. Des enquêtes ont documenté le recours à des travailleurs recrutés par de fausses offres, puis retenus contre leur gré pour exécuter les arnaques, parfois sous contrainte. On comprend mieux la difficulté pour les services français, pris entre la traque des commanditaires, la localisation des infrastructures et la réalité de personnes qui, derrière un écran, peuvent être à la fois exécutants et victimes.

Face à cette industrialisation, les autorités rappellent les canaux de signalement comme PHAROS et les conseils de Cybermalveillance.gouv.fr, tandis que les escroqueries se diversifient autour des faux investissements et de l’usurpation d’identité. La bataille qui s’ouvre est celle du temps long, contre des réseaux mobiles, adaptables, souvent hors de portée immédiate. Reste à voir si la riposte judiciaire, plus structurée, parviendra à faire reculer cette économie de la tromperie qui s’installe, clic après clic, dans le quotidien des Français.