Theodora et Oklou chanteront les Beatles à l’ouverture de Cannes, en hommage à Peter Jackson

La cérémonie d’ouverture du 79e Festival de Cannes, le mardi 12 mai, s’annonce musicalement chargée. Selon une information du Parisien, ses organisateurs ont révélé ce vendredi que les chanteuses françaises Theodora et Oklou interpréteront un classique des Beatles lors de la soirée, diffusée en direct à partir de 19h sur France 2 et France.tv. À leurs côtés, la violoniste américaine Miri Ben-Ari, lauréate d’un Grammy Award, signera une partition spécialement composée pour l’occasion, qui accompagnera le texte d’ouverture de la maîtresse de cérémonie, la comédienne Eye Haïdara. « J’ai envie d’être sincère, de m’amuser et d’en profiter. Ce sont mes trois lignes directrices », a confié cette dernière selon le communiqué du Festival.

Un clin d’œil au réalisateur Peter Jackson, Palme d’or honorifique 2026

Le choix des Beatles n’est vraisemblablement pas anodin. Selon Le Parisien, le morceau interprété chaque année à la cérémonie d’ouverture est traditionnellement lié à la présence d’un invité de marque. Cette édition verra Peter Jackson recevoir une Palme d’or honorifique pour l’ensemble de son œuvre — le réalisateur du Seigneur des anneaux avait consacré en 2021 la série documentaire The Beatles : Get Back au groupe britannique, dont il est un fan déclaré. Ce choix constitue une consécration supplémentaire pour Theodora, 22 ans, dont l’album Mega BBL a tout raflé cette saison — Victoires de la musique, Flammes, tournée des Zéniths en cours. Oklou, 33 ans, artiste plus confidentielle mais adoubée par Billie Eilish et saluée par la presse anglophone pour son premier album Choke Enough, parmi les meilleurs de 2025, s’est produite en avril sur la scène de Coachella. Elle sera également présente sur la Croisette en tant que membre du jury de la 65e Semaine de la critique, présidée par la cinéaste indienne Payal Kapadia, et a signé la bande originale du film d’ouverture de cette section, le long-métrage d’animation In Waves.