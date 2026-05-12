La tour Perret de Grenoble rouvre le 11 juillet après 66 ans de fermeture

C’est un retour attendu depuis des décennies. La tour Perret, fermée au public depuis 1960, ouvrira à nouveau ses portes le 11 juillet 2026, au cœur du parc Paul-Mistral à Grenoble. Conçue en 1925 par Auguste Perret à l’occasion de l’Exposition internationale de la houille blanche et du tourisme, cette structure élancée de 95 mètres — dont 80 accessibles aux visiteurs — est considérée comme le premier gratte-ciel en béton armé d’Europe. Classée monument historique depuis 1998, elle a fait l’objet d’un chantier de restauration de sept années sous la direction de François Botton, architecte en chef des Monuments historiques. La Ville de Grenoble, soutenue par l’État et le Département de l’Isère, organisera une soirée d’inauguration festive le 10 juillet, de 17h à 23h, avec concerts, loterie pour monter en avant-première et village d’animations au pied de la tour.

Une restauration hors norme, entre respect de l’original et exigences contemporaines

« Restaurer la tour Perret ne consistait pas à la remettre à neuf, mais à retrouver la logique propre de l’œuvre », explique François Botton. Pour rendre les interventions lisibles, un code couleur discret a été adopté : le béton clair désigne les éléments d’origine, les parties restaurées apparaissent dans une teinte plus foncée. Le principe des deux ascenseurs d’origine a été conservé, même si une gaine métallique contemporaine a dû être ajoutée. La fragilité de la structure tenait à plusieurs facteurs : infiltrations d’eau, corrosion des armatures métalliques internes, et techniques de construction expérimentales pour l’époque. Un défi supplémentaire s’est posé : chauves-souris et martinets nichent depuis des décennies dans la structure. Des gîtes artificiels ont été aménagés pour leur permettre de conserver leurs habitudes tout en limitant les infiltrations. « Il fallait fermer la tour au public tout en maintenant un accès pour la faune », précise l’architecte à RCF Isère.

Une ascension en deux temps, une vue à 360° sur les massifs alpins

La visite débute par un ascenseur jusqu’à la plateforme circulaire à 60 mètres, seul espace doté d’un plancher avec le rez-de-chaussée. Au-delà, un escalier de plus en plus étroit mène au sommet à 80 mètres, d’où le regard embrasse le Vercors, Belledonne et la Chartreuse dans un panorama à 360°. « C’est l’un des rares endroits où l’on peut observer la ville à 360 degrés », souligne François Botton à RCF Isère. Pour préserver le confort de visite, la jauge sera limitée à 50 personnes simultanément dans la tour et 20 sur la plateforme panoramique. Cent ans après sa construction, la tour Perret retrouve enfin sa vocation première : offrir aux Grenoblois et aux visiteurs un regard neuf sur leur ville et les montagnes qui l’encadrent.