Les Beatles auront enfin leur musée officiel au cœur de Londres

Londres s’apprête à rendre un hommage inédit aux Beatles. Un musée entièrement consacré au mythique groupe britannique ouvrira ses portes en 2027 au 3 Savile Row, l’immeuble emblématique où les “Fab Four” avaient installé les bureaux d’Apple Corps et enregistré une partie de l’album Let It Be. L’annonce a été faite lundi par Paul McCartney, notamment auprès de la BBC.

Un lieu historique transformé en expérience immersive

Le futur musée occupera sept niveaux et permettra aux visiteurs de découvrir des archives rares, des expositions temporaires ainsi qu’une boutique dédiée à l’univers du groupe. Mais l’attraction principale sera sans doute la reconstitution du studio situé au sous-sol du bâtiment, là où les Beatles ont travaillé sur Let It Be, sorti en 1970.

Les fans pourront également accéder au célèbre toit du 3 Savile Row, théâtre du dernier concert public de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr le 30 janvier 1969. Cette performance improvisée, devenue l’une des plus célèbres de l’histoire du rock, a récemment retrouvé une nouvelle popularité grâce au documentaire Get Back de Peter Jackson.

Le bâtiment, situé dans une rue londonienne réputée pour ses tailleurs, abritait autrefois Apple Corps, la société fondée par les Beatles. Le projet de musée est d’ailleurs porté officiellement par cette entreprise, contrairement aux autres espaces consacrés au groupe déjà présents à Liverpool.

Paul McCartney et Ringo Starr enthousiastes

Paul McCartney a expliqué à la BBC qu’il trouvait dommage que les visiteurs puissent seulement observer les studios Abbey Road de l’extérieur sans pouvoir réellement y entrer. Selon lui, ce nouveau musée offrira enfin aux admirateurs du groupe une immersion concrète dans un lieu chargé d’histoire.

Dans un communiqué publié par Apple Corps, le musicien de 83 ans s’est dit “impatient” de voir le projet aboutir. Il a confié avoir ressenti une forte émotion en revenant récemment sur les lieux, évoquant “tant de souvenirs précieux” liés au bâtiment et à son célèbre toit.

Ringo Starr, aujourd’hui âgé de 85 ans et dernier membre vivant du groupe avec McCartney, a lui aussi salué l’initiative, déclarant que retourner au 3 Savile Row donnait “l’impression de rentrer à la maison”.

Tom Greene, directeur général d’Apple Corps, a expliqué que les fans pourront enfin explorer l’intérieur de ce lieu “iconique”, resté pratiquement intact depuis 1969. Si Liverpool possède déjà plusieurs musées consacrés aux Beatles, aucun n’était jusqu’ici officiellement validé par la société historique du groupe.