Rivals saison 2 arrive sur Disney+ le 15 mai : il est temps de rattraper ce soap opera british des années 80

Phénomène outre-Manche depuis sa première saison, Rivals revient sur Disney+ le 15 mai 2026 avec six nouveaux épisodes, dont trois disponibles dès le lancement, avant une seconde vague plus tard dans l’année. C’est le moment idéal pour découvrir ou rattraper cette comédie britannique absolument savoureuse, adaptation des romans de Dame Jilly Cooper, qui nous emmène en 1986 dans le comté fictif de Rutshire. Épaulettes, permanentes choucroutées, papiers peints kitsch et bande-son composée de Depeche Mode, Wham!, Tears for Fears ou Bonnie Tyler : la reconstitution des années 80 est aussi jouissive qu’assumée.

Tony contre Rupert, le choc des egos dans une campagne anglaise

Au cœur de l’intrigue, une guerre impitoyable entre deux figures locales : Tony Baddingham (David Tennant), magnat des médias prêt à tout pour conserver son emprise, et Rupert Campbell-Black (Alex Hassell), ancien champion olympique reconverti en député et séducteur invétéré. L’arrivée dans le comté du journaliste londonien Declan O’Hara (Aidan Turner) et de Cameron Cook (Nafessa Williams), productrice ambitieuse, vient mettre le feu aux poudres. Le tout est raconté du point de vue de Lizzie, femme au foyer et écrivaine à ses heures perdues, qui décide de croquer sans complaisance ces personnages hauts en couleurs. Trahisons, coups de foudre, tromperies, cachotteries : tous les ingrédients d’un soap opera de haute volée sont réunis.

Un casting enrichi pour la saison 2, avec Hayley Atwell et Rupert Everett

La saison 2 retrouve l’intégralité du casting original, auquel se joignent deux recrues de prestige : Hayley Atwell, dans le rôle d’Helen Gordon, ex-femme de Rupert Campbell-Black, et Rupert Everett dans celui de son mari Malise Gordon, ancien mentor de Campbell-Black. La bataille pour la franchise télévisée du Central South West entre Corinium et Venturer monte d’un cran, avec un Tony Baddingham plus impitoyable que jamais, « prêt à tout pour éliminer ses adversaires un à un, utilisant les scandales comme armes », selon le communiqué de Disney+. Mariages qui se fissurent, liaisons interdites, secrets enfouis qui ressurgissent : la saison 2 promet d’être encore plus explosive que la première.